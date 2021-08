Vandalismus: Transporter in Bobingen mutwillig beschädigt

Abgerissene Scheibenwischer, beschädigte Außenspiegel und Rückleuchten - ein geparkter Transporter ist in Bobingen massiv beschädigt worden.

Einen massiven Fall von Zerstörungswut hat es auf einem Parkplatz in der Jahnstraße in Bobingen gegeben. In der Zeit zwischen dem vergangenen Freitagabend und Montagmorgen wurde ein abgestellter Transporter der Marke Opel mit Schlägen traktiert. Dabei wurden Außenspiegel und Rückleuchten beschädigt, außerdem wurden die Scheibenwischer abgerissen.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 500 Euro. Zeugenhinweise können unter 08234/9606-0 abgegeben werden. (AZ)