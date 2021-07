Vandalismus in Bobingen: Zigarettenautomat aus der Wand gerissen

Unbekannte Täter haben am frühen Dienstagmorgen einen Zigarettenautomaten aus einer Wand am Bahnhof gerissen. Gestohlen wurde allerdings nichts.

Ihre Zerstörungswut haben unbekannte Täter am frühen Dienstagmorgen an einem Zigarettenautomaten am Bobinger Bahnhof ausgelassen. Wie die Polizei berichtet, wurde gegen 1 Uhr festgestellt, dass das Gerät mit brachialer Gewalt aus der Wand gerissen worden war. Aufbruchspuren fanden sich aber nicht an dem Gehäuse, sodass die Polizei die Tat als Fall von Vandalismus einstuft.

Den Sachschaden schätzen die Ermittler auf 250 Euro. Zeugen der Tat sollen sich unter 08234/9606-0 melden. (AZ)