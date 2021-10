Bobingen

11:34 Uhr

"Vis a vis": Zwei Künstlerinnen stellen im Unteren Schlösschen aus

Plus In der Galerie im Unteren Schlösschen in Bobingen sind derzeit Werke von Gabriele Hornauer und Christine Reiter zu sehen. Was hinter der Ausstellung steckt.

Von Anja Fischer

Der rege künstlerische Austausch und das gemeinsame Gespräch auf Augenhöhe haben zur derzeit laufenden Ausstellung im Kunstverein Bobingen geführt. In der Galerie im Unteren Schlösschen sind Arbeiten von Gabriele Hornauer und Christine Reiter zu sehen. „Vis a vis“ haben sie ihre Ateliers im Gaswerk in Oberhausen und „vis a vis“ ist deshalb auch der Titel ihrer Ausstellung.

