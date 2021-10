Bobingen

vor 47 Min.

Von der Live-Übertragung aus dem Bobinger Stadtrat ist nur die Hälfte zu sehen

Plus Die Premiere der Live-Sendung aus dem Bobinger Stadtrat hat in den Fraktionen ein unterschiedliches Echo ausgelöst. Die Freien Wähler fanden drastische Worte.

Von Elmar Knöchel

Am vergangenen Dienstag war es so weit. Erstmals wurde eine Sitzung des Bobinger Stadtrats per Livestream im Internet übertragen. Das Echo darauf war geteilt. Vor allem die Fraktion der Freien Wähler fand deutliche Worte. Von einem "Schildbürgerstreich" und von "Geldvernichtung" war in einer Pressemitteilung der Fraktion zu lesen. Die Userzahlen waren tatsächlich ernüchternd.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen