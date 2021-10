Vortrag in Bobingen: Was passiert bei einer Narkose?

Seit 175 Jahren gibt es die Narkose. In einem Vortrag informiert der Chefarzt der Anästhesie an der Wertachklinik Schwabmünchen, was im Körper dabei vor sich geht.

In Boston ( USA) wurde am 16. Oktober 1846 die erste, öffentliche Äthernarkose durchgeführt. Daher gilt dieses Datum offiziell als Geburtsstunde der modernen Anästhesie. Dr. Markus Bolkart, Chefarzt der Anästhesie und Intensivmedizin an der Wertachklinik Schwabmünchen, wird deshalb im Rahmen der medizinischen Vortragsreihe der Wertachkliniken am 20. Oktober in Bobingen einen kurzen Rückblick auf die Geschichte der Anästhesie geben. Vor allem aber informiert der Chefarzt über die Möglichkeiten und Risiken der modernen Anästhesie und will damit helfen, unnötige Ängste abzubauen.

Bei einer modernen Narkose wird mithilfe einer Kombination verschiedener Medikamente über einen bestimmten Zeitraum hinweg sowohl das Bewusstsein als auch das Schmerzempfinden und bei Bedarf auch die Muskelspannung eines Menschen abgeschaltet. Dadurch empfindet der Patient während der Behandlung keinen Schmerz und die Operateure werden nicht durch versehentliche Muskelbewegungen behindert. Diese leisten mit ihrem Skalpell oft Millimeterarbeit.

Vortrag in Bobingen: Man unterscheidet zwischen Voll- und Teilnarkose

Man unterscheidet zwischen einer Vollnarkose, die den ganzen Körper "lahmlegt" und sogenannten Teilnarkosen oder vielmehr Teilbetäubungen, die nur bestimmte Zonen des Körpers betreffen. Bei ersterer werden die Narkosemittel zunächst über die Blutbahn gespritzt und dann zumeist über die Atemwege weiter verabreicht. Bei einer Teilbetäubung werden nur die Schmerzimpulse einer bestimmten Region des Körpers mit einer Spritze ausgeschaltet, das Bewusstsein bleibt jedoch erhalten, beispielsweise bei Eingriffen an Armen oder Beinen. Dabei dauert eine sogenannte Kurznarkose maximal eine Viertelstunde.

Die Lokalanästhesie, auch bekannt als örtliche Betäubung, ist mit der Teilnarkose vergleichbar. Auch dafür werden die Medikamente direkt in das Gewebe injiziert, in dem der Eingriff stattfindet. Viele Menschen kennen das vom Zahnarztbesuch. Und von einer Analogsedierung spricht man, wenn der Patient oder die Patientin in einen Dämmerschlaf versetzt wird, in dem er oder sie selbstständig atmet und die Schutzreflexe weitgehend erhalten sind. Eine solche kommt beispielsweise bei der Darmspiegelung zum Einsatz.

Info: "Narkose Heute: Was passiert, wenn man schläft?", Vortrag von Dr. Markus Bolkart, Chefarzt der Anästhesie und Intensivmedizin an der Wertachklinik Schabmünchen, am 20. Oktober um 19.30 Uhr in der Singoldhalle Bobingen, Willi-Ohlendorf-Weg 1

