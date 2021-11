Warnwesten für Bobinger Grundschüler

Warnwesten für Grundschüler wurden in Bobingen verteilt. Was hinter der Aktion steckt.

Winterzeit. Schwindendes Licht. Blätterrascheln und Regenschauer. Was - vom warmen Wohnzimmer aus - so schön sein könnte, hat seine Tücken. Vor allem, wenn es frühmorgens noch dunkel ist, wird es auf den Straßen gefährlich. Für die Schulkinder, die dann leicht von Autofahrern übersehen werden können. Für Radfahrer, alte Menschen, aber auch für die Autofahrer, die dunkel gekleidete Verkehrsteilnehmer zu spät erkennen können.

Das Gefahrenpotential dieser Jahreszeit ist bekannt. Nicht umsonst legt die Polizei jährlich besonderes Augenmerk auf die Verkehrssicherheit, gibt online und auf Plakaten Tipps, um gerade Kinder in der dunklen Jahreszeit zu schützen. Wichtigster Ratschlag: Kinder sollten auffällige Kleidung tragen, am besten mit Reflektorstreifen, damit sie rechtzeitig von anderen Verkehrsteilnehmern erkannt werden können. Nicht modische Aspekte sind hierbei wichtig, sondern die Sicherheit der kleinsten Verkehrsteilnehmer.

Aktion gibt es schon länger

Um die Bobinger Grundschüler sichtbar zu machen, haben in diesem Jahr Jenny und Conny Seitz von der Continentale Bezirksdirektion Bobingen nun Warnwesten an alle Erstklässler verteilt. Die Aktion gab es bereits in den vergangenen Jahren mit anderen Sponsoren und wird auch an anderen Grundschulen im Landkreis durchgeführt. Jenny Seitz erzählt, warum sie sich persönlich dafür engagiert. "Die Tochter von Freunden wurde im letzten Jahr auf dem Schulweg angefahren - wir wollen nun dafür sorgen, dass so etwas nicht noch einmal passieren kann."

Deshalb verteilt sie nun die leuchtenden gelben Westen in den Bobinger Grundschulen und fordert die Kinder auf, diese nicht nur morgens auf dem Schulweg zu tragen. "Bitte zieht die Westen auch über, wenn es mittags noch neblig ist oder ihr Abends mit euren Eltern spazieren geht", ermuntert sie die Kinder und erklärt: "Die anderen Verkehrsteilnehmer können euch dann viel besser und vor allem früher erkennen, wenn ihr die Westen tragt."