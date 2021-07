Welche Ziele der neue Präsident des TSV Bobingen verfolgt

Plus Der TSV Bobingen hat einen neuen Vorsitzenden: Dirk Matthies. Er ist ist ein Jahr lang bei seinem Vorgänger Erwin Treischl in die Lehre gegangen.

Viele Vereine haben Probleme, einen neuen Vorsitzenden zu finden. Beim TSV Bobingen ging der Stabwechsel relativ problemlos über die Bühne. Nachdem der frühere Chef des Vereins, Klaus Förster, zum Bürgermeister gewählt worden war, wurde ein Nachfolger gesucht. Nach einem Jahr Lehrzeit beim Interimsvorsitzenden Erwin Treischl hat Dirk Matthies das höchste Amt im TSV Bobingen jetzt übernommen. Er ist verheiratet und hat vier Töchter.