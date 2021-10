Wichtiger Auswärtssieg für die SSV-Kegler

Die Kegler des SSV Bobingen konnten am Wochenende in der zweiten Bundesliga einen wichtigen Auswärtssieg verbuchen.

Beim Aufsteiger SKC Töging/Erharting gelang der Mannschaft um Kapitän Ronald Endraß ein souveräner 6:2-Erfolg. Sie klettern damit nach dem vierten Spiel mit nun zwei Siegen auf den fünften Tabellenplatz.

Den Auftakt machten dieses Mal Marius Bäurle und Daniel Seidl. Bäurle fand in seinem Gegenspieler eine harte Nuss, die er aber mit einer herausragenden Leistung letztlich knacken konnte. Am Ende blieb er mit 619:600 Holz (3:1) nur wenige Kegel unter dem Bahnrekord. Seidl hatte mit seinem Gegner weniger Mühe und beendete sein Spiel mit starken 582:545 Holz (3:1). Somit ging die Mittelpaarung um Julian Bäurle und Ronald Endraß mit einer 2:0-Führung auf die Bahnen. Bäurle nahm seinem Kontrahenten im Räumen satte 50 Zähler ab und gewann dadurch verdient mit 567:539 Holz (4:0).

Sieg der Bobinger Kegler am Ende ungefährdet

Auch Endraß überzeugte auf allen vier Bahnen und holte sich ohne Satzverlust mit 586:549 Holz den vierten Mannschaftspunkt. So mussten Bernd Herrmann und Dietmar Gäbelein am Schluss den komfortablen Holzvorsprung nur noch verteidigen. Herrmann startete gut, kam aber dann nicht mehr zum Stechen. Er verlor seinen Punkt mit 557:590 Holz (1:3) recht deutlich. Auch Gäbelein fand nie so recht ins Spiel und vergab seinen Punkt mit 533:552 Holz (1,5:2,5). Dennoch stand am Ende mit insgesamt 3444:3375 Holz ein ungefährdeter 6:2-Erfolg für die Bobinger Herren auf der Anzeigetafel. Nach einer zweiwöchigen Pause geht es dann mit zwei Siegen im Rücken zum Aufstiegsfavoriten nach Unterharmersbach.

Die zweite Herrenmannschaft war in der Landesliga Süd ebenfalls in Töging zu Gast. Hier vergab man aber unglücklich den möglichen Sieg. Mit nur vier Kegeln Unterschied mussten sie sich am Ende mit 6:2 Punkten geschlagen geben. Die dritte Herrenmannschaft holte zuhause gegen die TSG 1885 Augsburg nur ein Unentschieden. Die Damenmannschaft der SG Schwabmünchen/Bobingen musste auf der Heimbahn gegen den BC Schretzheim mit 2084:2136 eine herbe 1:5-Schlappe einstecken. (SZ)