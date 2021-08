Bobingen

vor 17 Min.

Wie der Friedhof in Bobingen künftig aussehen soll

Plus Der Friedhof in Bobingen soll in den nächsten Jahren ein anderes Gesicht zeigen. Erste Maßnahmen zum Umbau sollen bald beginnen.

Von Elmar Knöchel

Auch Friedhöfe unterliegen dem Wandel. Weniger Erdbestattungen, dafür eine Hinwendung zu Feuerbestattungen und den dafür notwendigen Urnengräbern. Dieser Entwicklung kann sich auch der Bobinger Friedhof nicht entziehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen