Wie die Hospizgruppe Sterbenden und deren Angehörigen hilft

Plus Die Hospizgruppe Bobingen blickt zurück auf 20 Jahre ehrenamtlicher Tätigkeit im Dienste bedürftiger Menschen. Gerade die Pandemie-Monate stellen die Helfer vor große Herausforderungen.

Am Ende des Lebens sollte niemand alleine sein. Weder der Sterbende selbst, noch die Angehörigen, die oftmals großen psychischen Belastungen ausgesetzt sind. Hier setzt die Hilfe der Hospizgruppe Bobingen ein. Die Kernaufgabe, so die Vorsitzende der Gruppe, Mirela Wollner, sei es, sterbende Menschen und deren Angehörige zu begleiten.