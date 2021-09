Wie sich Bobingens Stadtförster den Wald der Zukunft vorstellt

Plus Bei einer Führung gewährt Förster Maximilian Greiter einen spannenden Einblick in den heimischen Wald. Um das Grün zu erhalten, muss sich nach Ansicht des Experten jedoch einiges ändern.

Die Bäume im Bobinger Stadtwald wirken wie Luftfilter. Mittels Fotosynthese wandeln sie Kohlendioxid in Sauerstoff um. Zudem sorgt der Wald als natürlicher Wasserfilter für eine hohe Wasserqualität. All das haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei einer Führung durch den Bobinger Stadtwald erfahren.