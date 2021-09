Bobingen

vor 49 Min.

Zu wenig Mediziner in der Stadt: Bekommt Bobingen bald ein Ärztehaus?

Plus In Bobingen gibt es nicht genug Ärzte. Das stellt die SPD-Stadtratsfraktion in einem Antrag fest. Der Neubau eines Ärztehauses könnte das Problem lösen.

Von Elmar Knöchel

Der Bedarf an praktischen Ärzten, vor allem aber an Fachärzten, sei nicht ausreichend gedeckt, bemängelt die SPD-Fraktion in ihrem Antrag. Oft bekomme man als Patient zu hören, dass im Moment keine neuen Patienten aufgenommen werden könnten, so die SPD. Gerade im Facharztbereich sei die Versorgung nicht ausreichend. Manche Spezialgebiete seien in Bobingen gar nicht vorhanden. Das könne man so nicht akzeptieren. Deshalb halte man es für wichtig, die Situation zu verbessern. Eine Möglichkeit dazu biete der Neubau eines Ärztehauses auf einem städtischen Grundstück, um dann Praxisräume an niederlassungswillige Ärzte und Ärztinnen zu vermieten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen