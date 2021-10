Zwei Autos in Bobingen beschädigt

Zwei Autos wurden in Bobingen beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen Mittwoch, 17 Uhr und Donnerstag, 6 Uhr, beschädigte ein Unbekannter in der Friedensstraße einen geparkten Renault. Der Täter hat vermutlich durch einen Tritt gegen den rechten Außenspiegel einen Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro verursacht. Am gestrigen Donnerstag fuhr ein 33-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Wertachstraße in Richtung Osten. Ein entgegenkommendes Fahrzeug sei dabei zu weit nach links gekommen, so dass es zu einem Zusammenstoß der beiden Außenspiegel kam.

Der Unfallverursacher in Bobingen fuhr einfach weiter

Der andere Pkw fuhr im Anschluss ohne anzuhalten einfach weiter, so dass nur bekannt ist, dass es sich um ein kleines weißes Fahrzeug gehandelt hat. Der entstandene Sachschaden am Pkw des 33-Jährigen wird auf rund 400 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Bobingen bittet um Hinweise zu beiden Fällen unter der Telefon 08234/9606-0. (SZ)