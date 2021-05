Zwei Unfallfluchten an einem Tag in Bobingen

Zwei Unfallfahrer haben am Dienstag in Bobingen Schäden angerichtet und sich dann aus dem Staub gemacht. Einmal wurde ein Auto beschädigt, einmal eine Mauer.

Ein Auto und eine Mauer haben unbekannte Autofahrer in Bobingen beschädigt und sind danach davongefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der erste Unfall passierte in der Zeit zwischen 13 und 22.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Lindauer Straße. Laut Polizei wurde ein dort geparkter Wagen auf der linken Seite des Hecks angefahren. Den Sachschaden schätzen die Ermittler auf 2500 Euro.

Beim zweiten Unfall wurde eine Grundstücksmauer in der Freiburger Straße in Mitleidenschaft gezogen. Der Zusammenstoß passierte zwischen 12 und 15.50 Uhr am Dienstag. Der Sachschaden wird auf 1500 Euro geschätzt. In beiden Fällen sollen sich Zeugen unter Telefon 08234/9606-0 bei der Polizei melden. (AZ)

