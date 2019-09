vor 33 Min.

Bobingen braucht neue Radstellplätze

Am Bahnhof wird es eng. Immer mehr Fahrräder brauchen immer mehr Platz. Die Stadt sucht eine kostengünstige Lösung.

Von Elmar Knöchel

Eigentlich sind die vielen Fahrräder am Bahnhof in Bobingen ein gutes Zeichen: Eine Menge an Menschen verzichtet beim Pendeln aufs Auto – und das auch auf dem Weg zum Zug. Dies hat eine Vorgeschichte und muss nun eine Weiterentwicklung zur Folge haben. Ein bundesweites Förderprogramm soll die Erweiterung der Bike-Anlage am Bahnhof sicherstellen.

Ein Rückblick: rund 1300 Euro für einen einzigen Fahrradständer, 260000 Euro für etwa 200 Drahtesel. Diese Investition der Stadt Bobingen schien 2013 sehr viel Geld. Sie ersetzte damit zwei kleine Blechkonstruktionen am Bahnhof. Bald ist daraufhin die Anlage zur geschätzten Gewohnheit im Alltag vieler Bahnpendler geworden. Sie bot den Rädern sicheren Halt unter Dach. Das war längst kein Normalfall in Bayern, auch wenn Bobingens Bahnstation in Sachen Barrierefreiheit noch immer ein Stiefkind des öffentlichen Nahverkehrs ist. Der Fahrradclub ADFC machte 2016 die Abstellanlage in Bobingen jedenfalls zum Musterbeispiel. Sie zierte die Titelseite einer Broschüre, in der Städte und Gemeinden erfahren, was einen Stellplatz für Drahtesel und Bikes sicher und sinnvoll macht: Überdachung, Beleuchtung, genügend große Abstände, einfache Nutzung.

Viele Bobinger kommen mit dem Fahrrad zum Bahnhof

Erfreulicherweise nützen dies viele Einwohner Bobingens für ihre Art der Mobilität. Doch immer mehr Fahrräder beanspruchen auch immer mehr Raum. Mittlerweile platzen die Radständer am Bahnhof aus allen Nähten. Daher stellte sich das Energieteam der Stadt schon länger die Frage, was zu tun sei. Die Anschaffung neuer Fahrradständer wäre natürlich naheliegend. Auch ein Antrag der Grünen-Fraktion im Stadtrat ging in diese Richtung. Nun scheint eine Lösung in Sicht.

Es wurde eine Bundesinitiative „Bike & Ride“ aufgelegt. Hierbei sollen bundesweit 100000 neue Radstellplätze entstehen. So liegt es also nahe, dass sich im Bobinger Rathaus die Gedanken in diese Richtung bewegen. Mittlerweile hat auch ein Vor-Ort-Termin mit Vertretern der Deutschen Bahn, dem ADFC und Mitgliedern der Verwaltung und dem Stadtrat stattgefunden. Dabei ist man zu dem Schluss gekommen, dass am Bahnhof 150 neue Stellplätze möglich wären.

Erst soll eine einfache Ausführung kommen, später vielleicht die Überdachung

Ausgeführt werden sollten diese zunächst einmal als einfache Radständer ohne Überdachung, da man möglichst nah an der förderfähigen Vorlage bleiben wolle. Damit gehe man kein Risiko ein, eventuell nicht in die Initiative mit aufgenommen zu werden. Eine spätere Überdachung sei dann immer noch möglich, erfuhr der Bauausschuss der Stadt in jüngster Sitzung. Es sollten auch keine Doppelständer entstehen, wie im Antrag der Grünen gefordert. Laut den Experten der Bahn würde dafür zu viel extra Verkehrsfläche benötigt, und die Doppelständer würden wegen der kraftaufwendigen Handhabung nicht so gerne genutzt.

Eine Entscheidung, ob es abschließbare Boxen für besonders teure Räder geben solle, wurde auf später vertagt. Im Moment, so Bürgermeister Müller, ginge es rein darum, die Zusage für die Fördergelder zu bekommen. Zusätzliche Erweiterungen könnten dann später noch besprochen werden. Denn der Abgabetermin für den Antrag sei bereits Ende September und damit reichlich knapp.

Die neuen Stellplätze werden die Stadt 33000 euro kosten

Die Kosten für die 150 zusätzlichen Stellplätze werden diesmal auf etwa 55000 Euro geschätzt. Nach Abzug der Fördergelder müsste Bobingen dann einen Betrag von 33000 Euro aufbringen. Diese Gelder sollen im Haushalt für 2020 berücksichtigt werden. Nach kurzer Debatte stimmte der Bauausschuss der Bewerbung einstimmig zu. Danach kam ein Ärgernis zur Sprache. Ein Nebeneffekt der Aussprache: Die „Mumienfahrräder“ wie Stadtrat Thomas Hauser sie nannte, würden immer mehr am Bahnhof. Diese alten, nicht mehr genutzten Fahrräder, die meist nicht mehr fahrtauglich seien, sollten entfernt werden. Es würde nur kostbarer Platz verschwendet und die angeketteten „Fahrradgerippe“ seien auch kein schöner Anblick. Bürgermeister Bernd Müller stimmte dem zu. Es werde bereits nach einer Möglichkeit gesucht, wie die Stadt diese alten Räder entfernen könne, ohne rechtliche Probleme fürchten zu müssen.

