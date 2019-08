vor 33 Min.

Bobingen feiert mit einer Maß zum halben Preis

Am Samstag stoßen die Zeltbesucher auf das Stadtjubiläum an. Dafür gibt es zwei Stunden lang die Maß zum halben Preis. Und weitere Neuerungen kommen hinzu.

Von Anja Fischer

Das große Bierzelt und das Dorf der Fahrgeschäfte und Buden davor zeigen es schon länger: In Bobingen beginnt wieder die Volksfestzeit. Am Freitag soll dort der Bieranstich mit Bürgermeister Bernd Müller stattfinden. Viele der Schausteller schätzen es, dass sie in Bobingen schon Wochen vorher auf den Platz können. Das bestätigt Manuel Thalkofer vom Kinderkarussell. Er nützt die Zeit für Reparatur- und Verschönerungsarbeiten, tatkräftig unterstützt von seinem achtjährigen Sohn Xavien. Dann kann es am Freitag mit neuem Schwung losgehen.

Mehr Platz für den Biergarten

Auf dem Vergnügungspark locken dann die Kinderschleife und ein Kinderkarussell, zwei Schießbuden, ein Loswagen, Süßwarenstände, Autoscooter und Schiffschaukel. Als große Fahrgeschäfte gibt es den „Scheibenwischer“ und ein weiteres Rundfahrgeschäft. Einiges ist wieder im gewohnten Rahmen geboten und der Spaziergang durch den Vergnügungspark hin zum Festzelt dürfte auch heuer wieder für allerhand Kurzweil sorgen. Zumal die Stände die Hungrigen mit Pizzawagen und Steckerlfisch locken. Den Bewirtungsstand mit Bierausschank hat in diesem Jahr Paul Müller.

Am Freitagabend geht es los

Ins Festzelt lockt die Besucher in diesem Jahr nicht nur ein etwas geändertes Musikprogramm, sondern auch ein vergrößerter Biergarten auf der Südwestseite des Zeltes.

Der Startschuss für das Volksfest fällt mit dem traditionellen Bieranstich am Freitagabend zu dem die Stadtkapelle Bobingen und anschließend die Party-Band der Stadtkapelle aufspielen wird. Sicherlich werden die Besucher dann mitzählen, wie viele Schläge Bürgermeister Bernd Müller benötigt, um das erste Fass anzuzapfen und damit das Volksfest zu eröffnen. Dann aber wird auf dem Festplatz an der Krumbacher Straße der Gerstensaft wieder in Strömen fließen, werden unzählige Grillhendl und Steckerlfisch verspeist und der Sommer gemeinsam gefeiert.

Am Samstag gibt es zwischen 16 und 18 Uhr zu Ehren des 50-jährigen Stadtjubiläums gleich 50 Prozent Ermäßigung im Festzelt auf Bier und alkoholfreie Getränke, die in der Maß ausgeschenkt werden. Die passende Einstimmung für die Showband „Mercuries“, die am Abend spielen wird.

Am Sonntag ist Jahrmarkt

Jahrmarktstimmung im Festzelt heißt es dann am Marktsonntag. Hier lockt der Laurentiusmarkt wieder mit unzähligen Buden und Ständen in der Poststraße zwischen Kirchplatz und Venusberg. Weil die Poststraße dann zusätzlich gesperrt sein wird, arbeiten die Bauunternehmen, die derzeit in der Lindauer Straße tätig sind, fieberhaft daran, diese bis spätestens zum Samstag ganz fertig zu stellen. Dann wird dort die einseitige Straßensperrung aufgehoben und die Bobinger sowie andere Marktbesucher können diese Straße wieder ohne Einschränkung befahren und ihre Markteinkäufe unbeschadet nach Hause bringen.

Auf dem Laurentiusmarkt gibt es in diesem Jahr wieder zwei Gastronomieangebote: den TSV Bobingen und den Partyservice Deutschenbaur. Der Kuchenverkauf der Evangelischen Gemeinde zugunsten Brot für die Welt steht wieder auf der Wiese vor dem Festgelände. Zudem haben angrenzende Geschäfte am Nachmittag zwischen 12 und 17 Uhr geöffnet.

Finale mit „Ohlala“

Das Marktamt bittet eindringlich, Hunde nicht zum Markt oder auf den Festplatz mitzubringen - auch im Interesse der Tiere.

Anlässlich des Stadtjubiläums steht noch eine weitere Neuerung auf dem Programm. Am Montagabend wird es ein Musikfeuerwerk geben, die Feuerwerkskörper werden also passend zur eingespielten Musik gezündet: Ein ganz besonderes Erlebnis, welches sich die Stadt zu ihrem Jubiläum leistet.

Und noch einen Wechsel gibt es: den letzten Abend und damit das Volksfest beschließt in diesem Jahr die Showband „Ohlala“ aus München. Sie ersetzt an diesem Tag die Band „Dolce Vita“ und wird für einen stimmungsvollen Ausklang sorgen.

