Bobingen verleiht Kolpingsfamilie Kulturpreis

Die Kolpingsfamilie erhält beim Sommerfest den Kulturpreis der Stadt Bobingen. Sie gilt der Stadt als Vorbild auch im Bereich der Heimat- und Soziokultur.

Von Ingeborg Anderson

Die Verleihung des Kulturpreises der Stadt ist stets der Glanzpunkt des Sommerempfangs im Park des Unteren Schlösschens. Auch in diesem Jahr waren wieder zahlreiche Vertreter des geistlichen und politischen Lebens sowie die Kulturpreisträger der vorhergegangenen Jahre gekommen, um den neuen Preisträger zu ehren und ihm zu gratulieren. In diesem Jahr geht der Preis erstmals an einen Verein, nämlich an Kolping Bobingen (wir berichteten).

Der mit 1500 Euro dotierte Preis wird verliehen für „herausragendes kulturelles Engagement zum Wohle der Stadt“ und Bürgermeister Bernd Müller stellte in seiner Laudatio fest: „Kolping ist ein Volltreffer in Richtung Heimat- und Soziokultur.“

Und lang war seine – und wie er betonte – nicht vollständige Aufzählung der Aktivitäten der bisherigen Preisträger. Dazu gehören Theateraufführungen, aufgestellte Maibäume und das jährliche Maifest, ebenso wie Bobingens größte Jugendveranstaltung Tschambolaya, die inzwischen Kult geworden ist. Der Bau der Kolping-Ferienhütte, eines Lagergebäudes für die Pfarrei, und 2004 die spiralförmige Kolpingkapelle gehören ebenso dazu. Außerdem engagieren sich die Mitglieder bei der Kinderbetreuung, bei Nikolausbesuchen, im Liturgieteam, am Schmetterlingsgrab und im Arbeitskreis Asyl. Die Aktivitäten und die Gestaltungskraft von Kolping seien ortsbildprägend und überdurchschnittlich hoch, sagte der Bürgermeister. „Alles das ist nur möglich, weil es hier Menschen gibt, die mehr tun als ihre Pflicht.“

Die Jugendgruppe ist die Säule des Kolpingvereins

Als wichtigen Meilenstein bezeichnete Bernd Müller die Gründung der Jugendgruppe im Jahr 1975. „Sie ist die tragende Säule des Vereins. Kolping ist zwar jung, aber alle Generationen arbeiten hier Hand in Hand“, lobte er.

Vorstand Josef Bühler, der für die rund 700 Mitglieder der Kolpingsfamilie sprach, sagte: „Der Preis kam völlig überraschend und ist eine Riesenehre für uns.“ Zwar gäbe es noch keine konkreten Pläne, aber das Preisgeld soll in ein Projekt der Jugendarbeit von Kolping fließen. Stadtpfarrer, Dekan Thomas Rauch, der als Präses der Organisation fungiert, wies darauf hin, dass es nicht nur das Engagement, sondern auch das Spirituelle wichtig sei. „Gemeinsam ist Großes möglich“, sagt er.

Kirchenmusiker Tobias Burann-Drixler spielt Schlagzeug statt Orgel

Ein etwas ungewohntes Bild ergab sich für die Gäste des Sommerempfangs bei der musikalischen Gestaltung des Nachmittags. Sie erlebten den Bobinger Kirchenmusiker Tobias Burann-Drixler, Kulturpreisträger 2016, mal nicht an der Orgel oder vor einem Chor stehend, sondern am Schlagzeug – zusammen mit seiner Band mit dem ungewöhnlich geschriebenen Namen „eRsn’t fuNk“.

„Das wird vielleicht etwas ungewohnt von der Lautstärke her, aber die Preisträger haben sich das explizit so gewünscht“, erklärte er eingangs. Und die meisten Besucher fanden die rockigen Klänge erfrischend.

Auch unter den Besuchern des Sommerempfangs herrschte Einhelligkeit über die Entscheidung des Stadtrates, die Kolpingsfamilie auszuzeichnen. Sie genossen sichtlich den Sommernachmittag im Park des Unteren Schlösschens mit angeregten Gesprächen und waren dabei bestens versorgt vom Partyservice Deutschenbauer.

