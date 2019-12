vor 36 Min.

Bobingens Jubiläumsfest gibt es jetzt als Film

Die Bobinger Geburtstagsparade zur Stadterhebung vor 50 Jahren gibt es jetzt als Film. Gedreht hat ihn Georg Merz.

Von Anja Fischer

Das Jahr 2019 geht zu Ende und damit das Jubiläumsjahr: Gefeiert wurde die Stadterhebung vor 50 Jahren. Einer der vielen Höhepunkte war die Geburtstagsparade im Juli. Sie in einem Film festgehalten hat Georg Merz – damit bleibt das besondere Fest dauerhaft in Erinnerung.

30 Minuten Film aus drei Stunden Filmmaterial von der Bobinger Stadterhebung

Aus dem knapp dreistündigen Material hat Georg Merz einen 30-minütigen informativen Film zusammengestellt, in dem nicht nur alle Gruppen zu sehen sind, die am Umzug teilgenommen haben. Das Rohmaterial wird zusätzlich bereichert durch Fotovergleiche, welche Teile der Stadt vor 50 Jahren und heute zeigen. So ist ein großartiges Erinnerungsdokument entstanden.

Dabei war der Film eigentlich gar nicht geplant, wie Georg Merz schmunzelt. „Eine Stunde vor dem Umzug wunderte sich meine Frau, dass ich gar nicht filme“, erinnert er sich. Er habe sich dann spontan entschlossen, wenigstens ein paar Aufnahmen für das eigene Archiv zu machen. Als Georg Merz dann mit seiner Filmausrüstung am Rathausplatz ankam, war die Begeisterung groß. „Sonst filmt niemand“, hieß es dort. Und so bekam Merz quasi den offiziellen Auftrag für eine Filmdokumentation des Geburtstagsspektakels.

100 Stunden Bearbeitung kostete die Dokumentation

Hätte er das gewusst, meint der Videofilmer im Rückblick, wäre er mit mehreren Kollegen dort gewesen. Alles allein und möglichst in verschiedenen Einstellungen zu drehen – das sei Schwerstarbeit gewesen. Und mit dem gesammelten Material war es ja nicht getan. Etwa einhundert Stunden stecken in der professionellen Bearbeitung, die als Ergebnis eine filmische Dokumentation des Festumzugs mit 85 Nummern und über 2000 Mitwirkenden hat.

Passend unterlegt ist der Umzug mit den Moderationen von Kulturamtsleiterin Elisabeth Morhard und Susanne Zehentbauer sowie mit zusätzlichen Kommentaren von Moderatorin Silvia Laubenbacher.

Auch eine Rückblende auf das Jahr 1969 ist dabei

Bürgermeister Bernd Müller freut sich über dieses Geschenk von Filmemacher Georg Merz an die Stadt. „Wir haben uns damals gegen eine Aufnahme entschieden, um im Budget zu bleiben, umso mehr freuen wir uns jetzt, doch etwas in den Händen zu haben“, erklärte er. Mit Georg Merz habe man ja einen Filmprofi im Ort, der für Qualität stehe. Man sei nun froh, dieses Zeitdokument zu haben, auf der wirklich jede mitlaufende Gruppe festgehalten sei. Eine Rückblende auf das Jahr 1969 vervollständige das Filmdokument, welches nun als Angebot an die Bürgerschaft zum Abschluss des Geburtstagsjahres zur Verfügung stehe. Es sei ja auch interessant für die Mitlaufenden, den Umzug selbst einmal zu sehen.

Der Film kostet 14,90 Euro und wird als langlebige M-Disc angeboten. Vorbestellungen sind im Kulturamt der Stadt Bobingen unter den Telefonnummern 08234/8002-31 oder -36 möglich. Auf der Homepage der Stadt Bobingen ist zudem ein Trailer zu sehen, der noch einmal auf die Inhalte hinweist.

