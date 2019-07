19.07.2019

Bobingens Musiksommer geht weiter

Zwei Kammerchöre singen in St. Felizitas

Der Kammerchor TASK (Thüringischer Akademischer Singkreis) wird am Sonntag, 21. Juli, um 19.30 Uhr, gemeinsam mit dem Kammerchor Schwabmünchen in der Kirche St. Felizitas in Bobingen zu erleben sein. Es werden unter anderem Werke von Henry Purcell, Johannes Brahms, Gregor Aichinger und Gustav Mahler zu hören sein. Gemeinsam mit dem Organisten Michael Dolp kommt die Messe brève von Léo Delibes für Chor und Orgel zur Aufführung. In den 50 Jahren seines Bestehens hat sich der TASK weit über die Grenzen Mitteldeutschlands hinaus einen Namen als Interpret alter, romantischer und neuer Chormusik gemacht. Der Chor ist regelmäßiger Gast bei bedeutenden Musikfestivals.

Dem Kammerchor Schwabmünchen – gegründet 1996 – gehören fast 40 Sängerinnen und Sänger aus Schwabmünchen und Umgebung an. Chor und Dirigent Tobias Burann-Drixler begeistern sich sowohl für klassische und sakrale Musik als auch für modernes Liedgut. So ist im Laufe der Jahre ein breites Repertoire quer durch verschiedene Genres entstanden. In den vergangenen Jahren nahm der Kammerchor Schwabmünchen sehr erfolgreich an mehreren Chorwettbewerben und Wertungssingen teil.

im Pfarramt St. Felizitas, Hochstraße 2a in Bobingen sowie bei Bücher Di Santo und Schreibwaren Max Schiller. Telefonische Kartenreservierung im Pfarramt St. Felizitas, Telefon 08234/9642-0.

