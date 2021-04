Bobingens "Sound Train" verharrt auf dem Abstellgleis

Plus Seit zehn Jahren tanzt Bobingen mit der Band Sound Train in den Mai. Corona verhindert das Event nun zum zweiten Mal. Was der Bobinger Musiker Uwe Göbel dazu sagt.

Aus dem ganzen Landkreis und noch darüber hinaus kommen die Mitglieder der Band "Sound Train". Trotzdem bezeichnen sie sich gerne als "Bobinger Band". Bereits seit zehn Jahren spielen sie am ersten Mai in der Singoldhalle in Bobingen. Der "Tanz in den Mai" hat mittlerweile Kultcharakter. Jetzt fällt er zum zweiten Mal aus.

"Mit bis zu 400 Besuchern und viel Stimmung, so beginnt der Mai normalerweise in der Singoldhalle." Doch jetzt habe sich sehr viel verändert, erzählt Bandleader Uwe Göbel. Klar habe die Pandemie alle Künstler gleichermaßen ausgebremst. Trotzdem sei es schwer zu verdauen, wenn sich das Leben von einem Tag auf den anderen völlig verändere. Wo vorher noch Menschen, Musik und gute Laune gewesen wären, sei es nun sehr still geworden. Seit einem Jahr hätten sich die Mitglieder der Band nicht mehr gesehen, sagt Gitarrist und Sänger Uwe Göbel.

Bobinger Sound-Train Musiker Göbel: "Meine Kollegen fehlen mir"

Nicht nur, weil man Kontakte reduzieren wolle, sondern auch, weil die Musiker aus verschiedenen Orten im Landkreis kommen. Sängerin Sabina reist für Proben und Auftritte extra aus Landshut an. "Meine Kollegen fehlen mir", sagt Göbel. Nach der langen Zeit, die sie zusammen Musik machen, seien sie nicht nur eine Band. Sie seien zu Freunden geworden. Und seine Freunde wolle man halt auch gerne mal treffen, sagt der Bobinger.

Besonders jetzt falle ihm das wirklich schwer. Denn während der Corona-Zwangspause ist ein Gründungsmitglied der Band gestorben. Das sei für alle ein schwerer Schlag gewesen. Doch aufhören käme nicht in Frage. Sie wollen weiter Musik machen. Aber für die Band "Sound Train", die hauptsächlich auf Bällen, Hochzeiten und Veranstaltungen spielt, gebe es im Moment einfach nichts zu tun. Und sie fürchten, dass viele der Events, für die sie normalerweise fest gebucht waren, eventuell gar nicht mehr stattfinden könnten. Oder in so kleinem Rahmen, dass eine Sechsmann-Band dann viel zu teuer wäre.

Nur Terminabsagen

Uwe Göbel ist auch für die Termin-Koordination und Planung zuständig. "Momentan koordiniere ich eigentlich nur die Terminabsagen", bedauert er. Normalerweise dauere die Vorbereitung auf die verschiedenen Auftritte mit Programmauswahl und Proben mehrere Wochen. Jetzt verbringe er die meiste Zeit damit, zu überprüfen, ob ein Auftritt irgendwo doch noch stattfinden könnte.

Als echte Live-Band hätten sie nicht damit beginnen wollen, Internet-Auftritte zu spielen. Trotzdem müsse man in Übung bleiben, sagt Göbel. Man wisse ja nicht, wann es wieder losgehen kann. Daher bliebe nur, fleißig alleine im Kämmerchen zu üben. "Unser großes Ziel ist es, den jetzt zweimal ausgefallenen 'Tanz in den Mai' im nächsten Jahr in der zehnten Auflage wieder durchzuführen. Und wir haben bereits die ein oder andere Überraschung für unsere Fans im Kopf", verspricht Göbel.

Wobei es dann schon eine Herausforderung, vor allem körperlich, sein wird, endlich wieder einen Auftritt zu absolvieren. Denn zählt man Anfahrt sowie Auf- und Abbau dazu, könne so ein "Arbeitstag" gut und gerne an die zwölf Stunden dauern. "Da muss man sich nach längerer Bühnenabstinenz erst einmal wieder eingewöhnen", erklärt der begeisterte Musiker. Aber es gebe halt nichts Schöneres, als wenn die Stimmung im Saal ausgelassen sei und das Publikum begeistert tanzt. "Dann ist aller Aufwand vergessen. Wenn das Publikum mitgeht und glücklich ist, sind wir es auch."

Warten, dass es endlich wieder auf die Bühne geht

Im Moment bliebe halt nur, am Programm zu feilen, eventuell neue Titel ins Repertoire aufzunehmen und darauf zu warten, dass man endlich wieder auf die Bühne darf. Doch etwas gebe es noch, wobei die Pandemie wiederum im Weg stehe. Die Suche nach einem Ersatz für das verstorbene Bandmitglied. "Als Mensch und engen Freund kann ihn niemand ersetzen. Wir haben zwar eine Aushilfe an der Hand, aber auf Dauer können wir das Fehlen unseres früheren Keyboarders nicht kompensieren", bedauert Uwe Göbel. Deswegen sind sie auf der Suche nach einem Musiker, der Spaß an Tanz- und Partymusik hat und die Band wieder komplettiert. Wer Interesse habe, solle sich einfach über die Homepage von "Sound Train" mit der Band in Verbindung setzen. Es wäre schön, so Göbels Hoffnung, die ersten Auftritte wieder in voller Mannstärke spielen zu können.

