12.03.2021

Bobinger Kläranlagen sollen mit Solaranlagen ausgestattet werden

Plus Die Bobinger Stadtwerke wollen Solaranlagen zur Eigenversorgung mit Strom an zwei Kläranlagen installieren. Wie sich das auf die Wassergebühren auswirkt.

Von Elmar Knöchel

An den Kläranlagen in Reinhartshausen und Kreuzanger sollen zwei kleine Photovoltaikanlagen errichtet werden. Das ist das verwertbare Ergebnis einer Bachelorarbeit zu den Bobinger Liegenschaften. Wie Stadtwerkechef Bernhard Langert im Werkausschuss erklärte, werden die beiden 10 kW-Anlagen als Bodenanlagen konzipiert. Sie seien lediglich für die Eigenstromgewinnung der beiden Klärwerke gedacht.

Da die dort befindlichen Trommelfilter nur am Tag Strom benötigten, sei eine Solaranlage hierfür sehr gut geeignet, erklärte der Leiter der Bobinger Stadtwerke. Somit entfalle der bürokratische Aufwand, der entstünde, wenn die Anlagen an das Stromnetz angeschlossen würden. Kontrolle und Wartung sowie das Ausmähen um die Solarzellen solle von den Mitarbeitern der Kläranlage übernommen werden. Damit sei man sicher, dass die Anlagen rentabel zu betreiben wären.

Stadtwerkechef betont: Wassergebühren bleiben bis 2024 stabil

Die Maßnahme ist im Haushaltsentwurf 2021 enthalten, den der Stadtwerkechef im Rahmen der Haushaltsplanung in Bobingen vorstellte. Wie Langert erklärte, gilt es einige Bauvorhaben zu schultern - darunter die Erstellung der Wasser- und Abwasserversorgung im neuen Baugebiet "Point V".

Ein Lückenschluss in der Wasserleitung am Bobinger Freibad sei gerade in Arbeit. Weiterhin müsste die Sanierung des Tiefbrunnens III im Stadtwald in Angriff genommen werden. Ebenso die Planung für die Arbeiten in den Bereichen Wassergewinnung, Aufbereitung und Speicherung in Straßberg.

Ein größerer Posten sei die Sanierung der Wasserversorgung in der Greifstraße. Weil diese im Jahr 2022 erneuert werden soll, könne bereits im Vorfeld mit der Ertüchtigung der Wasserversorgung begonnen werden, sagte Langert. Mit dieser Vorgehensweise habe man bereits bei der Baustelle in der Lindauer Straße gute Erfahrungen gemacht.

Die Wassergebühren würden auf jeden Fall bis 2024 stabil bleiben, betonte der Leiter der Bobinger Stadtwerke.

