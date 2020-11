06:00 Uhr

Bobinger Paar ist seit 60 Jahren verheiratet: Mit einem Pfiff fing alles an

Plus Diamantene Hochzeit in Bobingen: Helga und Theo Leyer sind nun 60 Jahre miteinander verheiratet – und immer noch glücklich.

Von Anja Fischer

Ursprünglich kommen Helga und Theo Leyer aus Schwabmünchen. Beide wuchsen dort auf, kannten sich aber nicht, wie Helga Leyer erzählt: „In dem Viertel, in dem Theo wohnte, kam ich nie vorbei.“ Dann holte das Schicksal die beiden ein.

Theo, der immer viel mit dem Motorrad unterwegs war, hatte einen schweren Unfall und musste für längere Zeit ins Schwabmünchner Krankenhaus. Dort fuhr Helga jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad vorbei. Der junge Bursche pfiff dem hübschen Mädchen auf dem Fahrrad vom Fenster aus hinterher. Irgendwann stand er dann unten vor dem Krankenhaus und sprach sie direkt an.

Skeptische Eltern und dennoch 60 Jahre Ehe

Der Haken an der Sache: Theo hatte damals eigentlich noch eine andere Freundin. „Aber von der habe ich mich dann ganz schnell getrennt“, sagt er und lacht. „Das hat meine künftige Frau auch zur Bedingung gemacht, damit wir uns sehen können.“

Einfach sei das trotzdem nicht gewesen, berichtet Helga Leyer und erzählt von Zeiten, in denen die Eltern genau aufpassten, wenn der Freund zu Besuch war. In denen scheue Küsse zum Abschied die einzigen Zärtlichkeiten waren, die man austauschen durfte. „Viele haben damals den Kopf geschüttelt, weil ich ausgerechnet mit Theo gegangen bin“, erinnert sich Helga Leyer. Der junge Mann sei damals mehrmals in der Woche mit seinen Freunden im Gasthaus gewesen und habe sich dort zum Kartenspielen getroffen. „Die Leute dachten alle, der spielt und trinkt nur. Dabei trinkt mein Mann bis heute meist nur Wasser“, sagt sie. Sie jedenfalls wusste, was sie an ihrem Theo hatte, und so wurde 1960 geheiratet. Helga Leyer war damals erst 19 Jahre alt und benötigte noch die Unterschrift der Eltern für die Hochzeit.

Diamantene Hochzeit: Streit klärt sich im Gespräch

Eine Tochter und ein Sohn vervollständigten die Familie, heute kommen noch drei Enkel und ein Urenkel dazu. „Wir haben eine tolle Familie“, meint Helga Leyer stolz. Einige Umzüge mit Stationen in Bobingen und Immelstetten haben sie hinter sich gebracht, seit sieben Jahren wohnt das Jubelpaar wieder in Bobingen. Das gemeinsame Leben, das beide als „schöne Zeit“ beschreiben, haben sie vor allem im Dialog verbracht. „Wir haben eigentlich noch nie heftig miteinander gestritten“, meinen sie einhellig. Klar habe es mal Meinungsverschiedenheiten gegeben, aber dann habe man miteinander geredet und alles geklärt.

60 Jahre Ehe: Ausdauernde Touren auf dem Rad

Wichtig waren den beiden trotz aller Sparsamkeit die jährlichen Urlaube, erst mit dem Zelt, später mit dem Wohnwagen und zuletzt mit dem Wohnmobil. Außerdem fahren beide bis heute gerne und ausdauernd Fahrrad. Auf ihren 60. Hochzeitstag haben Helga und Theo Leyer nur mit einem Glas Sekt angestoßen. Ein zur Feier geplanter Rundflug um die Zugspitze musste abgesagt werden. Den wollen die beiden aber zum nächstmöglichen Zeitpunkt nachholen.

