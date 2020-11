vor 18 Min.

Bobinger Pfarrer schlüpft ins historische Gewand von Martin Luther

Plus Bei einem Konzert in der evangelischen Dreifaltigkeitskirche Bobingen gibt es für die Gäste Überraschungen - unter anderem einen Pfarrer als Martin Luther.

Von Petra Harenbrock

Wenn Martin Luther von der Demut Mariens schwärmt und Katharina von Bora wehmütig in klösterlichen Mönchsgesängen schwelgt, reibt sich so mancher verwundert die Augen. Pfarrer Peter Lukas, der in die Rolle und das historische Gewand von Martin Luther geschlüpft war, erörterte gemeinsam mit Pfarrerin Brigitte Funk als Luthers Frau Käthe auf launige Weise etwa, dass auch Protestanten keine „Berührungsängste“ mit Heiligen haben und dass sogar er als Verfechter der deutschsprachigen Messe gerne das gesungene Kyrie und Gloria mit lateinischen Worten höre.

Konzert in Bobingen: Mozart und Luther kombiniert

Eingestreute Querverweise auf die Herausforderungen der Pandemie und das Wesen des Glaubens brachten beim Publikum Denkimpulse in Gang. In einem kurzweiligen Wechsel von Musik und Texten war zu erleben, wie sich scheinbar Gegensätzliches aus dem protestantischen und dem katholischen Festtag ergänzt. Kontrastreich gewählt war auch die Musik, die sich vom gregorianischen Hymnus über Musik von Wolfgang Amadeus Mozart und Felix Mendelssohn-Bartholdy bis hin zu zeitgenössischen Werken spannte. Durch vielfache Bezüge auf Texte und Musik von Martin Luther ergab sich der konzeptionelle Zusammenhang.

Bobingen: "Geistige Nahrung" ist in Corona-Zeiten gefragt

Die künstlerische Leiterin Sigrid Pröbstl war nach dem Schlussapplaus erleichtert, dass sie trotz des kurz zuvor verkündeten "Lockdowns light" in Augsburg noch beide Konzerte durchführen konnte. „An den Reaktionen der Menschen habe ich gemerkt, wie groß das Bedürfnis nach Musik und geistlicher Nahrung ist“, sagte sie. Der Gedanke an ein Konzert war im Sommer gereift, als ihr eine Vertonung der Reformationssymphonie von Felix Mendelssohn-Bartholdy in der Fassung für Orgel, Soli und Chor in die Hände gefallen war.

Kirche in Bobingen: Viel Applaus beim Konzert

So durfte auch die Lenter-Orgel mal wieder im Fokus stehen, die seit 2017 in der Bobinger Dreifaltigkeitskirche für mächtige Klänge sorgt. Organist des Abends war Stefan Schuster, der kürzlich an der Musikhochschule in Wien sein Examen als Kirchenmusiker abgelegt hat. Er brachte den Klangfarbenreichtum der Orgel zum Leuchten, besonders intensiv mit der „Vater-unser-Sonate“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Ebenfalls von der Orgelempore aus agierten die Sänger. Das Vokalensemble aus Sabrina Jehle und Julia Sturm im Sopran, Julia Bencker und Sigrid Pröbstl im Alt, Ferdinand Conrad im Tenor und Robert Sturm im Bass zeigte sich homogen im Klang und facettenreich im Ausdruck: Mal drängend und bittend in der Motette „Da pacem Domine“ des zeitgenössischen Komponisten Enjott Schneider, mal jubelnd und mal innig in sakralen Stücken von Wolfgang Amadeus Mozart, dann wieder deklamatorisch in der Reformationssymphonie „Ein feste Burg ist unser Gott“.

Die zentrale Botschaft dieses finalen Stücks, Gott als Schutz und Zuversicht im Glauben, markierte den fulminanten Schlusspunkt dieses Konzertabends, für den sich die Zuhörenden mit stehenden Ovationen bedankten.

