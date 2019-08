vor 59 Min.

Bobinger Pioniere unter Brass Bands

Die Woodshockers spielten schon vor zehn Jahren nach englischem Vorbild

Die Woodshockers blicken stolz auf zehn Jahre Bandgeschichte zurück. Die in Bobingen ansässige Brass Band hatte in der Stadt seither immer wieder Auftritte, war jedoch auch viel auswärts unterwegs. Sie bezeichnete sich daher als Brass Band Schwaben, will jedoch in Bobingen nun etwas bekannter werden.

Gegründet im Sommer 2008 von den drei Dirigenten Benjamin Markl, Bob Sibich und Peter Weber, gehörte die Band damals nach eigenen Angaben zu einer der ersten deutschen Brass Bands nach englischem Vorbild. In kurzer Zeit fanden sich um die 30 begeisterte Blechbläser, die sich über die gebotene Chance freuten, Teil einer „echten“ Brass Band zu werden. Schließlich war diese Orchesterformation vor zehn Jahren in Deutschland noch nicht sehr weit verbreitet. Die besondere Besetzung einer Brass Band, in der alle Stimmen eines Sinfonieorchesters auf Blechblasinstrumente – unter anderem Cornets, Tenorhorns, Euphonien, Baritons, Tuben – sowie auf Pauken und Schlagwerk verteilt werden –, wodurch der typische Brass Band Sound entsteht, fasziniert die Bandmitglieder bis heute immer wieder aufs Neue.

Nachdem Stefan Berger seit vielen Jahren als Organisator und seit der Vereinsgründung im Jahr 2014, die er federführend begleitete, auch als Vorsitzender den Woodshockern, der Brass Band aus Schwaben, vorstand, gibt es seit Anfang Juli einen neu gewählte Vorstand des in Bobingen ansässigen Vereins.

Die Neuwahlen fanden im Rahmen der jährlichen Mitgliederversammlung statt. Den Vorsitz übernimmt nun Andrea Gerblinger, unterstützt von Simon Kotter als 2. Voritzenden. Katharina Briegel als Kassiererin wird zukünftig über die Finanzen wachen. Komplettiert wird das Team von drei Beisitzern: Korbinian Geirhos, Anna Neudert und Maximilian Rischer.

Alle neu gewählten Vorstandsmitglieder sind langjährige Mitspieler der Woodshockers, die in diesem Jahr ihr zehnjähriges Band-Bestehen unter anderem mit einem Konzert feiern wollen. Mit der Planung der Jubiläumsfeierlichkeiten hat die frisch gewählte Vorstandschaft nun auch gleich eine große Aufgabe vor sich.

Die Vorbereitungen für das Jubiläumskonzert, das am 14. Dezember in der Singoldhalle in Bobingen stattfinden wird, sind bereits in vollem Gange. Darüber hinaus haben die sechs Vorstandsmitglieder sich vor allem auf die Fahnen geschrieben, den Bekanntheitsgrad der Woodshockers in der Region zu vergrößern, um neue Fördermitglieder für sich zu begeistern. (ppl)

