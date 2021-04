Bobinger Schnapsdiebe versuchen es ein zweites Mal - ohne Erfolg

Schnaps im Wert von mehr als 800 Euro wollte ein Diebespaar in Bobingen klauen. Es war nicht das erste Mal, dass die beiden Täter sich in dem Supermarkt bedient haben.

Ein dreistes Diebespaar wurde jetzt in einem Supermarkt in der Bobinger Gutenbergstraße erwischt. Laut Polizei betraten die beiden am Dienstag gegen 16 Uhr den Supermarkt. Sie wurden von Angestellten wiedererkannt, weil sie bereits im Januar eine größere Menge an Spirituosen entwendet hatten, so die Polizei. Damals konnte die Tat lediglich im Nachhinein anhand der Videoaufzeichnung festgestellt werden, sodass die Identität der beiden Täter unbekannt war.

Auch am Dienstag begann der 23-jährige Mann, Schnapsflaschen in seiner Kleidung zu verstecken, während ihn seine 22-jährige Begleiterin deckte. Beim Verlassen des Geschäfts konnten sie angehalten und der Polizei übergeben werden. Insgesamt entwendete das Pärchen Spirituosen in einem Wert von über 800 Euro, so die Polizei. (SZ)

