Bobinger Siedlung

18.07.2021

Vertrag gekündigt: Wie geht es weiter mit dem Supermarkt in der Siedlung?

Für den Supermarkt in der Bobinger Siedlung wird ein neuer Pächter gesucht. Dafür ist noch Zeit bis Ende September. Zu diesem Termin hat der momentane Betreiber seinen Vertrag gekündigt.

Plus Beim Supermarkt in der Bobinger Siedlung läuft der Vertrag des jetzigen Pächters Ende September aus. Was die Gründe sind und wie es nun weitergeht.

Von Elmar Knöchel

Ein Stadtteil lebt von seiner Infrastruktur. Ein lebendiges Zentrum mit Einkaufsmöglichkeiten, Arzt, Apotheke und auch Gastronomie - das ist es, was das Leben in einem Ortsteil wie der Bobinger Siedlung maßgeblich beeinflusst. In dieser Hinsicht haben die Siedler über die Jahre einige manchmal leidvolle Erfahrungen gemacht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen