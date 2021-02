vor 48 Min.

Bobinger Zauberer will Kindern mit Abenteuer und Spaß helfen

Plus Der Bobinger Zauberer Phil Rice hat ein Lernkonzept entwickelt, das er in Sommercamps weitergeben will. Wie er darauf kam.

Von Ingeborg Anderson

Der Bobinger Zauberkünstler Phil Rice will Kindern zu innerer Stärke verhelfen. Auf die Idee dazu brachte ihn sein Lebensweg, der nicht immer geradlinig war.

Magier wie David Copperfield hatten ihn schon als Kind fasziniert. Und als der Opa dem Neunjährigen einen Zauberkasten schenkte, erfasste ihn die Zauberleidenschaft. Zielstrebig lernte er immer neue Tricks, die er bald mit Erfolg vor immer größeren Publikum vorführte. Zweimal in Folge - 2014 und 2015 gewann Phil Rice die deutsche Jugendmeisterschaft im Sprechzaubern. Er bezauberte sein Publikum unter anderem in Chris Kolonkos Winter-Wunderland, in Thailand oder in der Schweiz.

Bobinger Zauberer Phil Rice verfolgte sein Ziel unbeirrt

Aber auch wenn Phil Rice sein Ziel scheinbar unbeirrt und professionell verfolgte, fühlte er sich doch oft allein gelassen: "Meiner Familie bin ich sehr dankbar, weil sie mich auf meinem Weg immer unterstützt hat. Aber von vielen, etwa von Mitschülern, wurde ich ausgelacht. Das hat wehgetan. Und mein Entschluss, nach dem Abitur nicht zu studieren, sondern als Zauberer zu arbeiten, stieß auf Unverständnis. Anfangs war es sehr schwer, damit umzugehen."

Mit Rose fürs Publikum: Phil Rice kommt den Zuschauern bei seinen Auftritten ganz nah. Bild: Bianca Weitkus (Archivfoto)

Sein Fazit daraus: Vieles, was ein junger Mensch braucht, um seine wahren Interessen und Potenziale zu entdecken, und was nötig ist, um mit Herausforderungen umzugehen, wird in der Schule nicht gelehrt. Deshalb eignete er sich schon sehr früh in seiner Laufbahn über Bücher und digitale Tutorials das nötige Wissen an, entwickelte innere Stärke mithilfe von Persönlichkeitscoaching. "Nach meinen Erfahrungen sind die Grundlagen für Erfolg nicht die Umstände, sondern die Fähigkeiten der Selbstführung, der Selbstkritik und des ständigen Lernens", sagt der 22-Jährige.

Sommer-Camp-Projekt liegt ihm am Herzen

Bald schon entwickelte er aus den Gedanken die Idee, Kindern genau das zu vermitteln. Gemeinsam mit Partnerin Carla, die Vergleichbares erlebt hatte, trug er Sachen, "von denen wir uns wünschten, wir hätten sie gelernt, und solche, auf die es ankommt, wenn man in die Welt der Erwachsenen eintritt" zusammen.

Phil Rice und Partnerin Carla genossen nicht nur die Sonne in Mexiko, sondern nutzen die Zeit auch dazu, das Konzept für ein Sommercamp zu entwickeln. Bild: Charo Amador

Wieder zurück in Deutschland entwickelten die beiden daraus das Konzept des "Empower Land". "Das ist ein Sommer-Camp, bei dem die jungen Teilnehmer durch eigenes Erleben und mit Abenteuer und Spaß lernen, was ihnen später weiterhilft", erklärt Phil Rice. Das Projekt liegt ihm am Herzen.

Camps finden in der Western City statt

Mit der Western City in Dasing hat er den idealen Ort gefunden. Er hat erfahrene Pädagogen ins Boot geholt und ein Konzept erarbeitet, bei dem die jungen Teilnehmer ihre individuellen Fähigkeiten entdecken und nachhaltig entwickeln können. Dazu stehen Themen wie innere Einstellung beziehungsweise der Umgang mit sich selbst oder mit den eigenen Träumen auf dem Programm. Aber auch an Achtsamkeit gegenüber der Natur und der Gesellschaft, Ernährung und Bewegung sowie an den Umgang mit sozialen Medien ist gedacht.

Das Lernkonzept wird begleitet von Aktivitäten wie Kinderzirkus, Tanz, kreativen künstlerischen Techniken und natürlich von der Magie. Phil Rice schwärmt: "Die Kinder schlafen in Indianer-Tipis, es gibt Tiere und jede Menge Spaß. Um das in dieser Woche Gelernte und Erlebte nachhaltig weiterzuentwickeln, werden auch die Eltern einbezogen."

