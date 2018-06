20:11 Uhr

Bobinger haben nichts zu feiern

Während die Augsburger in ihrer Stadt die lange Nacht des Wassers am Wochenende feierten, war den Bobinger wahrscheinlich überhaupt nicht danach zumute.

Von Matthias Schalla

In Bobingen dreht sich seit Freitagabend eher alles darum, wie putze ich mir die Zähne, wie wasche ich mir die Haare und wie koche ich meinen Kaffee? Denn wie kostbar das Gut ist, dass wir allzu oft völlig gedankenlos aus dem Wasserhahn rinnen lassen, bemerken wir erst, wenn es uns nicht mehr uneingeschränkt zur Verfügung steht.

Bobingen ist zurzeit mit dem Abkochgebot nicht allein im Augsburger Land. Die Dinkelscherber sind bereits seit Mitte Mai betroffen und heute beginnt im Netz Oberschöneberg die Chlorung des Trinkwassers. Das Netz Dinkelscherben ist nächste Woche dran. Doch damit allein ist es nicht getan. Die Wasserversorgung scheint in einigen Gemeinden so marode zu sein, dass wohl nur eine umfassende Sanierung langfristig Abhilfe schaffen kann.Doch wer investiert schon gerne in unterirdische Leitungen und Kanäle? Diese Investitionen sind nicht zu sehen, eine neue Kita schon. Doch es wird so mancher Kommune wohl nicht erspart bleiben, Geld in die Hand zu neben. Denn es geht um unser Lebensmittel Nummer eins: Wasser!

