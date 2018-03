vor 58 Min.

Bobinger helfen Schülern in Afrika

Mit einem Solidaritätsessen unterstützt der Verein Yenge-Zola zwei Projekte in der Republik Kongo.

Von Anja Fischer

Mit einem Solidaritätsessen des Vereins Yenge-Zola unterstützt die Pfarrei St. Felizitas am Sonntag, 18. März, im Laurentiushaus dessen Arbeit in der Republik Kongo. Nach dem Sonntagsgottesdienst gibt es Nudeln mit verschiedenen Soßen und ein Bastelangebot für kleinere Kinder sowie Kaffee aus fairem Handel.

Der Erlös dieses Essens fließt in das Schulprojekt des Vereins in der Diözese Matadi und in die Krankenstation in Mbanza-Ngungu in der Demokratischen Republik Kongo in Afrika, sagt Richard Meier von Yenge-Zola. Diese beiden Projekte brachte der Bobinger Verein einst mit auf den Weg und sichert durch die jährliche Beschaffung von Spendengeldern in ausreichender Höhe auch deren weiteres Bestehen. Damit sorgt er aber auch für eine Zukunft der Kinder dort, denn „durch unseren Beitrag können in der Tusikama-Schule derzeit etwa 150 Voll- und Halbwaisenkinder unterrichtet werden“, wie Meier berichtet.

Im Dezember im Kongo nach dem Rechten geschaut

Auch einiges andere hat Yenge-Zola bewirkt. Dr. Josef Steininger hat erst im vergangenen Dezember bei einer Reise in den Kongo nach dem Rechten geschaut. „Es ist toll, was sich dort gerade in den letzten Jahren alles getan hat“, meint er. So konnte Steininger gerade in der Krankenstation „St. Marie“ eine Wasserversorgung in Betrieb nehmen. „Von einer großen Wasserzisterne aus führen mehrere Wasserleitungen in verschiedenen Krankenhausbereiche“, erzählt er. „Das ist ein unglaublicher Vorteil. Gerade in der Entbindungsstation und im OP-Saal musste vorher jeder Eimer Wasser mit der Hand herangeschleppt werden.“

Steininger, der während seiner Aufenthalte im Kongo bei den Marienschwestern lebt und dorthin sehr herzliche, freundschaftliche Beziehungen pflegt, freut sich auch über eine Solarstromanlage mit Batteriespeicher, die 2017 installiert und über das Referat Weltkirche der Diözese Augsburg finanziert wurde. „Die Stromversorgung dort ist sehr wackelig und der Notstrom gerade bei nächtlichen Notfällen sehr wichtig“, betont er. Und obwohl die Krankenstation für dortige Verhältnisse bereits sehr gut ausgestattet sei, werde doch immer wieder einiges benötigt, wie Steininger notiert hat: „Eine neue OP-Lampe, ein Skalpell, eine Babywaage, Absauger und noch vieles mehr“, zählt er auf.

Immer mehr Schüler kommen auf weiterführende Schulen

Ähnlich ist es bei der Tusikama-Schule, die derzeit den größten Finanzierungsbedarf hat, wie Richard Meier erzählt: „Wir haben immer mehr Schüler dort in unserer sechsjährigen Primarschule und für 26 Schulabgänger mit besonderer Begabung wurde der Unterricht an der weiterführenden Sekundarschule finanziert.“

Yenge-Zola übernimmt die Kosten für das Schulgeld, die Schuluniform und Lehrmittel. Der Einsatz lohnt sich: Einige Schulabgänger der ersten Stunde konnten mittlerweile eine Ausbildung machen und arbeiten nun für ihren Lebensunterhalt. Wie Dr. Josef Steininger erfahren hat, geht ein junger Mann ab Herbst sogar zum Studium an die Universität. „Das ist wunderbar“, freut er sich.

Neben all der Freude über die tolle Entwicklung des Projektes bleibt jedes Jahr die Frage nach der Finanzierung. Hier ist der Freundeskreis Yenge-Zola auf Spenden angewiesen, wie beispielsweise durch das Solidaritätsessen oder Spendenläufe. Werden diese gut besucht, wird es auch weiterhin gelingen, Kindern und Jugendlichen in der Diözese Matadi eine Perspektive durch Schulbildung und ärztliche Versorgung zu bieten.

Spendenkonto Yenge-Zola: Kreissparkasse Augsburg, IBAN DE94 7205 0101 0200 8435 89.

