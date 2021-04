Bombe in Großaitingen entschärft

Zwischen Großaitingen und Wehringen musste am Samstag eine Bombe auf einem Acker entschärft.

Gegen 17 Uhr bekam die Polizei die Nachricht, dass eine Bombe auf dem Acker liegen würde. Der Landwirt, dem der Acker gehört, hatte einen verdächtigen Gegenstand entdeckt und die Polizei verständigt, sagte eine Sprecherin der Schwabmünchner Polizei gegenüber unserer Zeitung.

Die Polizei rückte mit zwei Streifenwagen-Besatzungen aus und sperrte gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr aus Großaitingen das Gelände in einem Umkreis von 100 Metern ab. "Für die Bevölkerung hat keine Gefahr bestanden, weil keine Wohnbebauung in der Nähe war", so die Polizeisprecherin. Deshalb waren auch keine Evakuierungen, wie man sie von Bombenfunden in Städten kennt, notwendig.

Sprengkommando aus München entschärft die Bombe

Die Polizeibeamten sahen sich den Gegenstand, den der Landwirt entdeckt hatte, an und verständigten ein Sprengkommando aus München. Die Experten untersuchten den Fund und kamen zu dem Ergebnis, dass es sich im eine 20 Zentimeter große Flakgranate handelt.

Weil ein Transport ihnen zu gefährlich erschien wurde die Bombe vor Ort entschärft und anschließend abtransportiert. Gegen 19.30 Uhr konnte Entwarnung gegeben werden.