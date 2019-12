18.12.2019

Botschafterinnen aus dem Ländle

Petra Binder (links) und Doris Reichenauer begeisterten als Dui do on de Sell schon vor einem Jahr das Publikum in der Stadthalle.

Petra Binder und Doris Reichenauer, besser bekannt als Dui so on de Sell, geben wieder ein Gastspiel in der Schwabmünchner Stadthalle

Von Uwe Bolten

Als vor einem Jahr Petra Binder und Doris Reichenauer als Dui do on de Sell, hochdeutsch als „Die eine und die andere“ zu verstehen, die Stadthalle mit ihrem Programm „Wechseljahre“ besuchten, waren die Zuhörer begeistert. Alltagskomik, feminine Hormongespräche und spitze Gedanken zu Männern veranlassten die Gäste, ohne beleidigend oder anzüglich zu werden, zu intensiven Lachsalven. Die Damen aus dem Ländle sind am Sonntag, 12. Januar, ab 19 Uhr wieder in der Stadthalle zu Gast.

In ihrem Programm „Das Zauberwort heißt bitte!“ wenden sich die beiden scharfzüngigen Damen aus dem Ländle den dunklen Seiten der Gesellschaft zu: dem Leben in der schwäbischen Kleinstadt. Beim kabarettistischen Blick durch anderer Leute Küchenfenster fördern die beiden Natternzungen alles zutage, was sonst säuberlich hinter wackelnden Vorhängen verborgen bleibt: nörgelnde Ehemänner, die nur deshalb noch da sind, weil ihre Kofferpack-Inkompetenz sie vor dem Rauswurf bewahrt hat, Söhne mit dem Modeverständnis eines New Yorker Straßengangsters, Töchter, die als Freund gleich einen bedrohlich tätowierten Glatzkopf anschleppen, oder verzweifelte Versuche, mittels Yoga den fortschreitenden körperlichen Verfall aufzuhalten. Sachte anhand von Internet-Metaphern erklärt.

„Das Programm ist eine geniale Mischung aus skrupellos unterhaltsamer Gesellschaftsabrechnung und warmherziger Lebensbetrachtung“, heißt es auf der Internetseite der Komödiantinnen.

sind im Vorverkauf im Reisebüro Reisewelt 24 an der Luitpoldstraße 2 oder bei der Tickethotline unter 0711/ 2555555 und 0711/84961672 zum Preis von 27,50 Euro erhältlich.

