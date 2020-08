09.08.2020

Brand auf Baumarkt-Gelände: Lastwagen stand in Flammen

Brand in Königsbrunn: Ein Lastwagen brennt auf dem Gelände eines Baumarktes.

Am Sonntagabend ist ein Lastwagen in Königsbrunn, unweit der B17, in Brand geraten. Wegen der starken Rauchentwicklung sollen Anwohner ihre Fenster schließen.

Auf dem Gelände eines Baumarkts in Königsbrunn-Süd stand ein Lastwagen in Flammen. Das meldet die Polizei am Sonntagabend. Die Feuerwehr wurde um 19.08 Uhr alarmiert. Gegen 19.37 Uhr meldeten die Einsatzkräfte, dass der Brand bereits unter Kontrolle sei.

Es handelt sich laut Polizei um einen Tanklastzug, dessen Tank aber leer ist. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht. Allerdings gab es eine starke Rauchentwicklung - da nicht abzuschätzen war, wohin der Rauch noch zieht, wurden Anwohner daher gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Der Bereich rund um den brennenden Tanklastzug wurde abgesperrt. (AZ)

