Brand in Bobingen: Plötzlich kommt Rauch aus dem Motor

Die Feuerwehr Bobingen rückte zu einem brennenden Motor in der Hochstraße aus.

Im Motorraum eines 23 Jahre alten Autos brannte es, nachdem es der Fahrer in der Hochstraße in Bobingen abgestellt hatte. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Laut Polizei bemerkte der Fahrzeughalter am Samstag kurz vor 15 Uhr, dass es aus dem Motorraum seines Autos rauchte. Den Wagen hatte er kurz vorher in der Hochstraße abgestellt.

Dem 44-jährigen Mann gelang es, den entstehenden Brand zu löschen, bevor die Flammen auf das gesamte Fahrzeug übergreifen konnten. Die verständigte Feuerwehr Bobingen löschte zur Sicherheit noch nach.

Polizei schließt Brandstiftung aus

Eine Brandstiftung konnte vor Ort ausgeschlossen werden. Vielmehr ist es wahrscheinlich, dass ein technischer Defekt an dem 23 Jahre alten Wagen zu dem Brand geführt hat. Der Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt, sodass laut Polizeibericht von einem wirtschaftlichen Totalschaden auszugehen ist.

