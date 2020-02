19:01 Uhr

Brandheiß durch die Nacht gefeiert

In Sachen Kostüme war einiges geboten bei der Brandheiß-Party.

Die Brandheiß-Faschingsparty der Feuerwehr lockt 1000 Gäste in die Stadthalle. Was so alles geboten war.

Von Christian Kruppe

Bereits zum 13. Mal lud die Schwabmünchner Feuerwehr zu ihrer Brandheiß-Party, und wie die Jahre zuvor lockte sie die Menschen in Strömen an. Das Event war, fast schon traditionell, weit im Voraus ausverkauft.

Auf der Bühne sorgte die Partyband Alpenmafia für den perfekten Sound zum Feiern. Das Besondere: Auch die Band ist seit der ersten Party der Garant für gute Stimmung. Dazu sorgte die Schwabmünchner Showtanzgruppe Dancetastic für eine fetzige Einlage und viel Applaus. Gegen Mitternacht sorgten dann noch die Aitranger Lumpenmusiker für bebenden Hallenboden. Warum die Brandheiß-Party so beliebt ist, lässt sich relativ einfach begründen: Der Schwabmünchner Feuerwehr ist es gelungen, die Stadthalle optimal auszunutzen, und schafft mit mehreren Bars genug Platz und mit einigen Tischen und Stühlen auch Rückzugsorte. Gepaart mit viel guter Laune der ehrenamtlich mit anpackenden Feuerwehr und einem gelungenen Programm entsteht eine tolle Party, wie auch Besucher Herbert Stöhr feststellt. „Da muss man als Untermeitinger nach Schwabmünchen, um vernünftig Fasching feiern zu können“, so der Besucher vom Lechfeld.

Feuerwehr bleibt einsatzbereit

Trotz des materiellen und vor allem auch personellen Aufwands der Party bleibt die Schwabmünchner Feuerwehr im vollen Umfang einsatzbereit. 45 Helfer sind vor Ort, ein Teil davon ist in Rufbereitschaft. Außerdem ist während der Feier ein einsatzbereiter Zug im Feuerwehrhaus. „Ein solches kameradschaftliches Miteinander ist fantastisch“, freut sich Vorstand Thomas Müller.

