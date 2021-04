Brennende Papierschnipsel lösen in Königsbrunn Feuerwehr-Großeinsatz aus

Einen Großeinsatz hatte die Königsbrunner Feuerwehr am Montagmittag bei der Firma AR Packaging. Was dahintersteckt.

Sechs Fahrzeuge und 30 Feuerwehrleute waren am Montagmittag bei einem Brand in der Königsbrunner Firma AR Packaging in der Föllstraße im Einsatz.

Wie ein Sprecher der Königsbrunner Feuerwehr mitteilte, war in der Firma, die Faltschachteln aus Papier und Pappe herstellt, in einer Absauganlage ein Feuer ausgebrochen. Über diese Anlage werden Papierschnipsel, die bei der Produktion anfallen, nach außen transportiert.

Königsbrunner Feuerwehr musste brennende Schnipsel aus Rohren Räumen

Die hatten aus bislang ungeklärter Ursache Feuer gefangen. "Wir mussten mit Kaminkehrerwerkzeug das Material aus den Rohren räumen, um den Brand zu löschen, weil wir sonst nicht da drangekommen wären", sagte der Feuerwehrsprecher.

Nach etwa zwei Stunden war der Einsatz, an dem auch ein Fahrzeug aus Haunstetten beteiligt war, beendet. Die Hunnenstraße musste zwischenzeitlich für den Verkehr kurz gesperrt werden. Die Schadenshöhe ist noch unklar: "Der Schaden dürfte sicher groß sein", so der Feuerwehr-Sprecher. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Lesen Sie dazu auch: