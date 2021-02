vor 49 Min.

Brennende Zigarette setzt Hecke in Bobingen in Brand

Weil eine brennende Zigarette am Mittwochnachmittag eine Hecke in Brand setzte, musste die Feuerwehr Bobingen ausrücken.

Bei Gartenarbeiten ist einem Mann die Zigarette heruntergefallen. Der Glimmstengel steckte eine Hecke in Brand, die Bobinger Feuerwehr musste ausrücken.

Eine brennende Zigarette hat in Bobingen eine Hecke in Brand gesteckt. Wie die Polizei mitteilt, war der Glimmstengel einem Mann bei Gartenarbeiten heruntergefallen. Der Vorfall ereignete sich am Mittwochnachmittag in der Auenstraße in Bobingen.

Bobinger Feuerwehr rückt wegen brennender Hecke aus

Durch den Brand entstand ein Sachschaden von rund 150 Euro. Der Verursacher konnte die Flammen weitgehend eindämmen. Dennoch rückte die Bobinger Feuerwehr aus, um das Feuer gänzlich abzulöschen. (AZ)

