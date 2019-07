vor 57 Min.

Brennendes Dach und schiefer Maibaum

Das Unwetter sorgte für zahlreiche Einsätze in Schwabmünchen und Umgebung

Von Norbert Staub

Schwere Gewitter gab es ab Montagnachmittag in der Region Schwabmünchen. Rund 20 Einsätze verzeichnete die Feuerwehr zwischen 15 und 21.30 Uhr. „Zwischenzeitlich gab es mal kurze Pausen, aber das Gewitter ist immer wieder gekommen“, berichtet der Schwabmünchner Feuerwehrkommandant Stefan Missenhardt.

In Graben musste die Feuerwehr mit einer Drehleiter einen Brand bekämpfen, nachdem dort gegen 15 Uhr der Blitz eingeschlagen hatte. Die Feuerwehr deckte das Dach ab, um das Feuer von außen zu löschen.

In Schwabegg wurde der Maibaum abgebaut, nachdem er Schlagseite bekommen hatte. Möglicherweise ist das Fundament beschädigt, so Missenhardt. An der Bahnunterfühung Lechfelder Straße musste ein Auto mit der Seilwinde rausgezogen werden. Das Fahrzeug war in der überfluteten Unterführung stecken geblieben.

An einem Haus in Schwabmünchen, das gerade saniert wird, musste die Feuerwehr ein Notdach anbringen, weil die Plane beschädigt worden war und es in das Gebäude regnete. Außerdem pumpte die Feuerwehr zahlreiche überflutete Keller leer.

Zudem waren mehrere Unterführungen in Schwabmünchen und den angrenzenden Gemeinden überflutet worden. Im Einsatz waren rund 50 Feuerwehrleute aus Schwabmünchen, Schwabegg, Klimmach und Mittelstetten.

Mancherorts fiel nachts auch der Strom aus. Unsere Leser berichten, dass dies in Teilen von Schwabmünchen der Fall war, ebenso in Schwabmühlhausen und auch in Walkertshofen. Einige Störungen dauerten nur Minuten, andere offenbar bis zu drei Stunden.

Der heftige Regen sorgte auch dafür, dass am späten Montagabend die Tennisanlage des TSV Schwabmünchen unter Wasser stand, ebenso der Parkplatz bei Mc Donalds und am Marktkauf. "Kommentar

Themen Folgen