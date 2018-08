09:59 Uhr

Bringt eine geänderte Friedhofssatzung endlich Ruhe?

Am Friedhof Kleinaitingen brachte die Gemeinde im vergangenen Jahr ein Schreiben an, dass die Gräber satzungsgemäß bepflanzt werden müssen. Nun wird die Satzung in Teilen geändert.

In Kleinaitingen gibt es wegen der Gestaltung seit mehreren Monaten Ärger auf dem Friedhof. Beide Seiten haben ihre Argumente.

Von Michael Lindner

Der Friedhof ist die letzte Ruhestätte, doch ohne Diskussionen geht es auch dort nicht. In den vergangenen Monaten gab es in Kleinaitingen immer mal wieder intensive Gespräche unter den Hinterbliebenen: Grund waren die unterschiedlichen Ansichten hinsichtlich der Größe der Bepflanzung. Diese ist in der Friedhofssatzung vorgeschrieben, aber nur die Wenigsten hielten sich daran – trotz der Aufforderung durch die Gemeinde. Beide Seiten haben ihre Argumente für die jeweilige Position.

Gemeinde kann nicht allen Wünschen gerecht werden

Eine größere Bepflanzungsfläche bedeutet mehr körperliche Arbeit wie Unkraut zupfen, aber auch mehr Zeit und Geld für die Grabpflege – gerade für ältere Menschen eine hohe Zumutung. Andererseits muss man sich an bestehende Satzungen halten. Aus diesem Dilemma hat die Gemeinde den einzig logischen Weg eingeschlagen und die Satzung in Teilen geändert. Diese ist nun breiter gefasst und an viele bestehende Strukturen angepasst. Klar ist aber auch, dass die Gemeinde nicht allen Wünschen gerecht werden kann und gewisse Vorgaben machen muss. Ob nun Ruhe einkehrt, ist deshalb ungewiss. Wer sich auch an die neuen Vorgaben nicht halten will, muss laut Bürgermeister Rupert Fiehl im schlimmsten Fall mit finanziellen Konsequenzen rechnen. Das würde die nächsten Diskussionen hervorrufen.

