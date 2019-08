vor 42 Min.

Brunnenschüler verabschieden sich ins Berufsleben

Zur Feier des Abschlusses ließen die Brunnenschüler Luftballons in den Himmel steigen.

Lehrer lobt die Entwicklung der Jugendlichen in den vergangenen drei Jahren.

„Wir sind auf dem Weg“ – entsprechend diesem Motto feierten 31 Entlassschüler der Brunnenschule zusammen mit ihren Eltern, Angehörigen und der Schulgemeinschaft den Abschlussgottesdienst in der Kirche „Maria unterm Kreuz“ in Königsbrunn.

Religionslehrer und Organisator Martin Ritter findet das Weg-Motto eine sehr passende Beschreibung für den schulischen Werdegang der Absolventen: „Sie haben einen langen Weg hinter sich und haben auf diesem Weg vieles entdeckt, gelernt, gefunden und mitgenommen. Sinnbildlich dafür nehmen sie einen Gegenstand aus ihrer Schulzeit mit in die Kirche.

Absolventen beginnen eine Ausbildung

Sie blicken aber auch nach vorn. Vieles werden sie in Zukunft auf ihrem Weg finden, neue Menschen kennenlernen, neue Erfahrungen machen.“ Pfarrer Bernd Leumann stellte im Evangelium „Der Weg nach Emmaus“ und in seiner Ansprache den kirchlichen Bezug zum Thema her: „Auch die beiden Freunde Jesu machten sich auf den Weg nach Emmaus, zuerst bedrückt, dann begleitet und anschließend voller Hoffnung.“

Janusz Leudemann, Lehrer der Berufsschulstufe, freut sich über die positive Entwicklung seiner Schüler und ruft sie auf, das gemeinsam Erlernte nun in der Praxis anzuwenden: „Alle Abschlussschüler haben in den drei letzten Jahren eine beeindruckende Entwicklung gezeigt, sind unabhängiger, selbstständiger und reifer geworden. Sie haben Schlüsselqualifikationen für ihr Arbeitsleben erworben und gelernt, sich erwachsenenorientiert zu verhalten. Sie übernehmen im Rahmen ihrer Möglichkeiten Verantwortung für ihr eigenes Leben und die allermeisten freuen sich schon sehr auf den neuen Lebensabschnitt.“ Er wünschte allen einen reibungslosen Wechsel ins Berufsleben. Alle Absolventen werden entweder in einer beschützenden Werkstatt oder auf dem freien Arbeitsmarkt ihr Arbeitsleben beginnen.

Der Gottesdienst wurde von der neunköpfigen Lehrerband der Brunnenschule und dem Schulchor musikalisch begleitet und mitgestaltet. Bei der festlichen Verabschiedung am Abend gab es eine feierliche Übergabe der Zeugnisse durch Schulleiter Timm Hasselmeyer und Abschiedsgeschenke.

Bevor schließlich das Buffet eröffnet wurde, versammelten sich alle Gäste zum traditionellen Luftballonflug. Am späteren Abend sah man bei einer ausgelassenen Disco dicht gedrängt tanzende Schüler, Eltern und Lehrer. (AZ)

