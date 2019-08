vor 55 Min.

Buddenzauber, Blechspektakel und mehr bei Kulturpur in Graben

Das Programm für das zweite Halbjahr von Kulturpur in Graben steht. Dabei sind einige interessante Konzerte, Lesungen und Aufführungen geplant.

Das zweite Halbjahresprogramm von Kulturpur Lechfeld für das Jahr 2019 steht fest. Auf die Besucher wartet ein bunter Mix an Kultur. Ein Überblick:

Back-Blech mit „Roy Blech: Seine größten Hits“ am Sonntag, 8. September, im Büchereicafé im Kulturzentrum Graben: Die sympathischen Blechbläser haben mit der Bobinger Schlagerlegende bis auf den Geburtsort zwar wenig gemein, aber das ist vielleicht auch besser so. Ein abwechslungsreiches Programm geht von Mozart über Beethoven den Bach runter, lässt ab und an Techno und Polka auftauchen und bringt die Musiker manchmal selbst ins Schwimmen. Höchste Kultur gepaart mit flachsten Pointen. Der Auftritt beginnt um 19 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.

Bernd Budden mit „Buddenzauber – Gesänge aus der Hütte des Lebens“ am Sonntag, 29. September, im Büchereicafé im Kulturzentrum Graben: Bernd Budden singt und spricht, dabei begleitet er sich am Klavier. Ob Lied, Collage oder klangliche Illustration – seine musikalische Vielfalt reicht von Jazz, Pop, Rock, Hip-Hop, Tango, Salsa bis hin zu Neuer Musik. Seine Texte spiegeln auf komödiantische und poetische Weise eigene Erfahrungen und Ansichten, Zwischenmenschliches, Spannungsfelder zwischen Individuum und Gesellschaft und den allzu gern befahrenen Holzwegen des Lebens. Der Auftritt beginnt um 19 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. Der Eintritt beträgt zwölf Euro, Personen unter 18 Jahren haben freien Eintritt.

Nico-Weber-Quartett mit "Next Generation" am Samstag, 5. Oktober, im Kulturzentrum Graben: Das Nico Weber Quartett hat sich am Jazz-Institut der Hochschule für Musik und Theater in München zusammengefunden. Mit Jazz-Standards aus dem Great American Songbook, Latin-Klassikern und Eigenkompositionen sind die jungen Musiker der „Next Generation“ erstmals zu Gast in Graben. Mit Nico Weber an der Trompete, Theo Kollross (Kulturpreisträger der Stadt Augsburg) am Piano, Philipp Heuermann am Bass und Khuslen Basaanbayar am Schlagzeug. Der Auftritt beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.

Johannes Ochsenbauer & Friends mit "Chet Baker Story" am Sonntag, 13. Oktober, in der Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen: Eine einfühlsame Reise in die Lebensgeschichte des legendären Musikers Chet Baker, einem der einflussreichsten Trompeter der Jazzgeschichte. Marcus A. Woelfle, Musiker, Autor für Fachzeitschriften, Radiomoderator und Jazzexperte, liest seinen Text über ein außergewöhnliches Musikerleben. Mit Johannes Ochsenbauer, Alex Jung und John Marshal. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt beträgt 16 Euro, Schüler und Studenten zahlen zwölf Euro.

Momentensammler mit „Hail Hail Rock’n’Roll“ am Samstag, 19. Oktober, im Kulturzentrum Graben: Schon zweimal volles Haus beweist es: Rock’n’Roll is here to stay! Was ist der Reiz dieser Musik? Die Abwechslung zwischen heißen Rhythmen und gefühlvollen Songs, die zu Herzen gehen. Ein heißer Herbstabend mit den Momentensammlern und Hits von Chuck Berry, Elvis Presley, Wanda Jackson und vielen anderen Größen der 50er- und 60er-Jahre. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19.30 Uhr. Der Eintritt beträgt zehn Euro, Personen unter 18 haben freien Eintritt.

Sensemble-Theater Augsburg mit „Frankenstein“ am Sonntag, 3. November im Büchereicafé im Kulturzentrum Graben: Nach den wagemutigen Abenteuern mit der Weihnachtsgeschichte und Hamlet wagen sich die beiden Schauspieler Birgit Linner und Jörg Schur an einen alten Stoff, der so aktuell wie nie scheint: Die Geschichte von Doktor Frankenstein, der eine eigene Kreatur erschafft, die aus Mangel an Liebe zum gefährlichen Monster wird. Eine turbulente Komödie über Liebe, Monster und den drohenden Tod entsteht. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. Der Eintritt beträgt 16 Euro, Personen unter 18 Jahre haben freien Eintritt.

An'd Sharp Quintet & Sabine Olbing mit "Weinlese - Jazz am Buch" am Samstag, 16. November, im Kulturzentrum Graben: Seit zwölf Jahren der Klassiker unter den Angeboten von Kulturpur. Anne Biedermann liest aus einem guten Buch, die musikalische Gestaltung übernimmt das An’D Sharp Quintett und special guest Sabine Olbing mit groovigem Jazz. Dazu gibt es eine Auswahl köstlicher Weine und Käsesorten sowie gute Gespräche. Es gibt nur 120 Karten. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19.30 Uhr. Der Eintritt inklusive Verköstigung beträgt 20 Euro.

Hot Wings mit „The Funky Side of Christmas“ am Freitag, 29. November, im Bürgersaal in der Lechfelder Straße: Bevor der 1. Advent die feierliche Jahreszeit eröffnet, heizen die Hot Wings mit Powerfrau Sabine Olbing und ihren Musikern im Bürgersaal mit Funk & Soul ein. Grooven und Tanzen ist angesagt mit Hits von James Brown bis zu den Blues Brothers und einigen Überraschungssongs. Beginn ist um 20.30 Uhr, Einlass ist ab 19.30 Uhr. Der Eintritt beträgt 9,99 Euro.

An'd Sharp Quartet & Friends mit "Swinging Christmas" am Samstag, 14. Dezember, im Büchereicafé im Kulturzentrum Graben: Das An’D Sharp Quartet mit Sängerin Sabine Olbing und Sänger Matthias Wolff swingt in die Vorweihnachtszeit mit zeitlosen Hits von „Rudolph“ bis “White Christmas“. Kurze Weihnachtsgeschichten, gelesen von Anna Biedermann, und ein guter Schluck an der Theke heben die Vorfreude auf das Weihnachtsfest. Das Konzert beginnt um 19 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Der Eintritt beträgt zehn Euro, Personen unter 18 Jahren haben freien Eintritt.

Bücherei-Sonntage im Kulturzentrum: Am Sonntag, 13. Oktober, ab 14.30 Uhr tritt das Faks-Theater Augsburg mit „Kleine Raupe“ auf. Am Sonntag, 10. November, findet ab 14.30 Uhr das Figurentheater Hattenkofer, Prien, mit „Die Elfe und das Sonnenei“ statt. Der Eintritt ist jeweils frei, Spenden sind erwünscht. (mili)