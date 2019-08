00:32 Uhr

Buddy Jewell macht keine Sommerpause

Countrysänger tritt im Untermeitinger Four Corners auf

Buddy Jewell gehört zu den bekannten Stars der US-Countrymusic, die das Four Corners an der Siemensstraße zu ihren beliebtesten Bühnen außerhalb der Vereinigten Staaten zählen. „Die Nähe zum Publikum und die gute Stimmung im Saal sind für mich jedes Mal besonders“, sagte Jewell beim Konzert in Untermeitingen Ende des vergangenen Jahres. Mit Sicherheit wird Jewell am Freitag, 9. August, Teile seines neuen Albums „Shine On“ dem Fachpublikum des Lechfelder Countrymusic-Tempels vortragen.

Das Album entwickelt sich auf dem Streaming-Dienst Spotify zum Renner. Seine unvergleichlich warme, sonore und dennoch melodiöse Stimme dringt dabei in den Arrangements, mal in klassischer Country-Instrumentierung, mal in Anlehnung an den Pop gefassten Instrumentalsätzen, authentisch an das Ohr des Hörers.

Auch für das Vorprogramm hat sich das Team um Marianne Theil und William „Bill“ Wallace etwas Besonderes ausgedacht. Ronny Nash, ein alter Bekannter auf der Bühne des Four Corners, wird ab 20.30 Uhr zusammen mit dem argentinischen Gitarristen Daniel Vazquez das Publikum auf den US-Künstler vorbereiten. „Das ist so, als wenn feinste bayerische Weißwurst und argentinisches Steak auf dem Teller liegen“, sagte ein Fan lachend im Vorfeld.

Weitere Informationen und Karten gibt es im Internet unter www.fourcorners.de oder telefonisch unter 08232/904841. (bol)

