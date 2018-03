07:25 Uhr

Bücherfreunde und preisgekrönte Autoren

Beim Bücherfrühling in Königsbrunn erobert spannende Literatur eine große Bühne. Worauf sich Kulturfreunde diesmal freuen dürfen.

Von Marion Kehlenbach

Wer zur Veranstaltung „Die Chance, ein Buch zu loben“ gehen möchte, sollte sich beeilen: Es gibt nur noch wenige Karten, warnt Stadtbüchereileiterin Hildegard Häfele. Jedes Jahr wird mit dieser Veranstaltung, die bereits Kult-Charakter hat, der Königsbrunner Bücherfrühling eröffnet.

Wieder haben sieben „Buchlober“ acht Minuten Zeit ein Lesewerk vorzustellen. Um welche Titel es sich dabei handelt, soll noch nicht verraten werden, aber so viel will Häfele dann doch schon sagen: „Es wird wieder ganz besonders. Diesmal sind viele Sachbücher aus völlig unterschiedlichen Bereichen dabei.“ Es ist bereits die elfte Veranstaltung in diesem Format. Dass diese bei den Besuchern so gut ankommt, erklärt Häfele mit zwei Aspekten. Zum einen sind es Königsbrunner, die viele Menschen kennen, die hier ihre Lieblingsbücher vorstellen und zum anderen macht der Mix aus Information, Musik und Unterhaltung den Abend zu etwas Besonderem. Wieder mit dabei sind die Musiker von Triaphon sowie Libella und Liberator. Die Zeitwächter sind Kult in dem Veranstaltungsformat, kündigen die jeweiligen Buchlober humorvoll an oder komplimentieren sie von der Bühne, wenn die acht Minuten um sind.

Den zweiten literarischen Leckerbissen serviert dieses Jahr – mal wieder – das Königsbrunner Gymnasium. Im April kommt der preisgekrönte Autor Georg Klein ins Gymnasium. Am Nachmittag werden die Schüler mit dem Autor diskutieren und abends liest Klein aus seinem am Dienstag, 13. März, erscheinenden Roman „Miakro“. Dass der Autor zurzeit in aller Munde ist, hängt auch mit seiner Nominierung zum Leipziger Buchpreis zusammen. Am Donnerstag, 15. März, wird sich zeigen, ob der gebürtige Augsburger eine weitere Auszeichnung entgegennehmen kann. Aber das alles wussten die Lehrer des Gymnasiums natürlich noch nicht, als sie den Kontakt zu Georg Klein knüpften, erzählt Fachbetreuerin Barbara Ziche. Bereits zu Schuljahresbeginn habe Kollege Peter Salger den Autor als Gast für den Bücherfrühling vorgeschlagen. Kleins Geschichten haben surreale Züge, erläutert Ziche und er sei ein wunderbarer Fabulierer. Sein Buch „Roman unserer Kindheit“ sei eine ganz besondere Leseerfahrung.

Apropos Kindheit: Für Kinder und die ganze Familie wird es wieder ein Konzert „Karneval der Tiere“ geben. Ingrid Hausl wird nicht nur das Fagott spielen, sondern die Geschichte auch kommentieren. Krimifreunde können sich auf einen Abend mit Harry Kämmerer und seiner Münchner Ermittlerin Mangfall freuen. „Krimis gehen immer“, weiß Buchfachfrau Inge Spliesgar-Bock von der Ulrichs-Buchhandlung. Es ist das erste Mal, dass die Buchhandlung beim Bücherfrühling mit einer Veranstaltung vertreten ist.

Gerade das Zusammenwirken von Vielen, mache den Bücherfrühling in der Brunnenstadt zu etwas außergewöhnlichem, ist sich Kulturbüroleiterin Ursula Off-Melcher sicher. „Durch die Kooperation mit Stadtbücherei, Literaturkreis, Gymnasium und Ulrichsbuchhandlung wird aus dem Bücherfrühling ein bunter Strauß von Klein bis Groß oder von (Georg) Klein bis zur Musik“, formuliert es Off-Melcher. Und auch Kurt Idrizovic bleibt Königsbrunn treu. In den Vorjahren gab er in der Pfarrbücherei Zur Göttlichen Vorsehung seine schonungslosen Lesetipps unterhaltsam zum Besten. Nachdem die Pfarrbücherei letztes Jahr ihre Pforten schloss, wird Idrizovic diesmal in der Stadtbücherei seine Lese- und Nichtlese-Empfehlungen geben.