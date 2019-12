27.12.2019

Bühnenstrolche spielen Aschenputtel

In Untermeitingen wird das Stück noch vier weitere Male aufgeführt

Das Märchen vom Aschenputtel, das erst durch einen verlorenen Schuh vom Prinzen gefunden werden kann, ist weltberühmt. In der farbenfrohen Inszenierung des Kinder- und Jugendtheaters der Laetitia wird dieser berühmte Klassiker der Gebrüder Grimm in bewährter Art der Bühnenstrolche zu neuem Leben erweckt.

Das von Hermann Wanderscheck eng an die Originalfassung angelegte Theaterstück in neun Bildern und den dazugehörigen Vorspielen haben die jungen Akteure wieder mit viel Liebe und Engagement umgesetzt. Die Premiere am 4. Adventssonntag hat die kleinen und großen Besucher in der ausverkauften Imhofhalle überzeugt. Vier Vorstellungen folgen noch. Das Stück ist für Kinder ab vier Jahre geeignet. Aufwendige Kulissen, prächtige Kostüme, engagiertes Spiel und bewundernswertes Können – die Nachwuchsschauspieler bezauberten mit der märchengerechten Einstudierung nicht nur Kinder, Eltern und Großeltern, sondern auch viele jung gebliebene Märchenfreunde. 20 Akteure, im Alter zwischen fünf und 23 Jahren, wirkten mit sichtbarer Freude mit. Es wird gestaunt, viel gelacht – und natürlich applaudiert. Der Theaterbesuch wird so zu einem unvergesslichen Erlebnis für die ganze Familie. Seit September wurde geprobt, anfangs zwei- bis dreimal die Woche, vor der Premiere jeden Tag. Mit dabei sind auch viele neue Gesichter.

Die für den Spielbetrieb benötigten Requisiten, Kostüme, Bühnenbilder, einfach alles, wird im Verein hergestellt, ist vom Vorsitzenden Christian Schrodt zu erfahren. Demnach sind im Kulissenbau, der Bühnentechnik, dem Ton und der Beleuchtung, bei Kostümen und der Maske, sowie im weiteren Servicebereich etwa 30 Personen pro Aufführung hinter den Kulissen im Einsatz.

Die Bühnenstrolche selbst gibt es seit 34 Jahren. Seit 30 Jahren veranstalten sie diese traditionellen Märchenproduktionen zu Weihnachten und Hl. Drei Könige. Rund 50 Kinder und Jugendliche sind in dem Spielbetrieb des Theatervereins das Jahr über integriert.

Weitere Spieltermine sind Samstag, 28., und Sonntag, 29. Dezember, sowie am Samstag, 4., und Sonntag, 5. Januar, jeweils um 15 Uhr in der Imhofhalle. Kartenvorverkauf am Donnerstag, 2. Januar, von 17 bis 19.30 Uhr im Foyer der Imhofhalle; sonst ist eine Reservierung unter der Telefonnummer 08232/6371 möglich. (SZ)

Themen folgen