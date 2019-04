vor 57 Min.

Bürger kommen mit Stadträten ins Gespräch

Veranstaltungsreihe startet am Samstag am Brunnenzentrum

Die ersten Gespräche mit dem Königsbrunner Stadtrat finden am Samstag, 27. April, im Brunnenzentrum in der Donauwörther Straße von 10 bis 12 Uhr statt: Angesichts von zahlreichen großen Projekten, die derzeit in Königsbrunn in Arbeit sind, wollen Mitglieder des Stadtrates mit Bürgern ins Gespräch kommen und Anregungen, Wünsche und Fragen persönlich entgegennehmen.

Vorgebrachte Themen werden dokumentiert und bei Bedarf an die Stadtverwaltung weitergeleitet, wo sich Geschäftsleiter Thomas Helmschrott gemeinsam mit den zuständigen Mitarbeitern um die Anliegen und um eine zeitnahe Rückmeldung kümmern wird.

Für das langfristig geplante Projekt sind 2019 insgesamt fünf Termine festgelegt. Wer in „seinem“ Stadtviertel verhindert ist, kann selbstverständlich zu einem der anderen Termine kommen. Zudem besteht die Möglichkeit, ein Anliegen vorab oder im Nachhinein per E-Mail an info@koenigsbrunn.de zu senden.

Folgende weitere Termine sind derzeit jeweils von 10 bis 12 Uhr geplant: 1. Juni am Eichenplatz, 13. Juli in der Richard-Wagner-Straße, 7. September in der Augustusstraße und 12. Oktober in der Röntgenstraße.

Die genauen Standorte oder mögliche Änderungen werden rechtzeitig bekannt gegeben. (AZ)

