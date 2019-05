20:27 Uhr

Bürgermeister ehrt die besten der Welt

Mit einer großen Portion Humor richtete Bürgermeister Andreas Scharf seine Worte an Marita Müller (links), Margarete Seidel und die über 80 Gäste.

Die Initiative „Ü 60“ feiert im Bürgersaal ihren Geburtstag. Neben Reden gibt es eine musikalische Ehrung.

Von Uwe Bolten

Die Geburtstagsfeier im Bürgersaal Graben war etwas Besonderes, galt es doch, nicht nur eine Person zu feiern, sondern eine Initiative, die über die Grenzen der Kommune hinaus bekannt ist. Folglich kamen die Gäste nicht ausschließlich aus der Fuggergemeinde, sondern auch aus den umliegenden Gemeinden, so wie beim monatlichen Seniorentreff an gleicher Stelle üblich.

„40 Jahre Seniorenclub Graben oder, wie er heute heißt, Gräbinger Ü-60-Treff, bedeutet 40 Jahre Ehrenamt für unsere Generation“, sagte Marita Müller, eine der aktiven Gestalterinnen dieses Kreises zu den über 80 Gästen, unter denen auch die 100-jährige Schwabmünchnerin Walburga Probst anzutreffen war. Hervorgegangen aus einer Initiative des Pfarrgemeinderates sei 1979 eine Gemeinschaft entstanden, die ihresgleichen suche. Liebevolle und dankbare Worte fand Müller für ihre Vorgängerin im Amt der Hauptansprechpartnerin, Käthe Gebel. „Sie führte uns 32 Jahre lang an. Nach ihrem Sturz konnte sie nicht mehr weitermachen und wir suchten händeringend eine Nachfolge“, sagte Müller und unterstrich die Notwendigkeit, da sonst die monatlichen Treffen ausfallen und keine Ausflüge mehr für die Senioren hätten stattfinden können. „Es fand sich ein Team mit Margarete Seidel, Elli Lomitzki, Regina Schiffers, Gudrun Lademann und mir; der beliebte Treffpunkt war gerettet“, sagte sie dankbar. „Und ich sage Euch: Das Ehrenamt hält fit!“, stellte sie unter dem dankbaren Beifall der Anwesenden fest.

Bürgermeister Scharf hebt Stellenwert des Gräbinger Ü-60-Treffs hervor

Bürgermeister Andreas Scharf hob in seinem ausführlichen Rückblick über die Geschichte des Seniorentreffs den Stellenwert der Einrichtung hervor. „Ob die monatlichen Treffen, die Ausflüge, Spiele-Nachmittage, wilde Faschingsbälle, oder Silvesterpartys. Immer war der Seniorenclub mit dabei und lockte ebenso Senioren außerhalb der Gemeinde an. Das verdient höchsten Respekt und Anerkennung“, sagte er in Richtung der Ehrenamtlichen. Seine humoristischen Worte über die Verweildauer der Besucher bis über das offizielle Ende hinaus und die notwendige Eigenschaft der Teilnehmer als Feierbiester, löste allgemeines Gelächter aus.

„Ich weiß, dass die Ü-60 eine tolle und unglaublich wichtige Arbeit leisten und dafür sorgen, dass sich die ältere Generation bei ihnen gut aufgehoben fühlt und gern herkommt. Euch allen sage ich im Namen des Gemeinderates und der älteren Mitbürger herzlichen Dank: Schön, dass es euch gibt und bitte bleibt uns noch lang erhalten“, sagte er unter Beifall der Anwesenden.

Abschließend griff der Hobbymusiker zur Gitarre und ehrte den Geburtstag der Initiative mit seinem eigens getexteten Lied: „Ü 60, Ihr seid doch die besten der Welt!“ Am Vormittag unterhielt der Musikverein Graben die Gäste, nach dem Mittagsessen führte der Vortrag der Singgoldies bei Kaffee und Kochen zum Gelingen der kurzweiligen Jubiläumsveranstaltung bei.

