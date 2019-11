vor 43 Min.

Bürgermeister freut sich über einige Errungenschaften

Das Ärztezentrum und die Schaffung von Wohnraum verbessern laut Simon Schropp die Lebensqualität in Untermeitingen. Was die Bürger dazu sagen.

Von Hieronymus Schneider

Zahlreiche Besucher kamen zur Bürgerversammlung in der Untermeitinger Imhofhalle. Bürgermeister Simon Schropp eröffnete seinen Bericht mit der Finanzlage der Gemeinde. Während der Verwaltungshaushalt seit 2010 kontinuierlich auf 13,2 Millionen Euro anstieg, gab es beim Vermögenshaushalt in diesem Jahr eine Abnahme von 11,2 auf 7,9 Millionen Euro. Der Schuldenstand wurde seit 2001 von damals über fünf Millionen ständig abgebaut und beträgt nun etwas mehr als 600000 Euro.

Die Investitionen der Gemeinde flossen vorwiegend in den geförderten Wohnungsbau. In der Lechfelder Straße entstand ein Gemeindebau mit 15 Wohnungen für 3,3 Millionen Euro. Ab Januar können Bewerbungen für die Mietwohnungen bei der Gemeinde eingereicht werden, die Bezugsfertigkeit dürfte im Herbst 2020 hergestellt werden. Schropp wies auch auf den Neubau von 22 Wohneinheiten durch die Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises (WBL) am Lechring/Heuweg hin. Dort wird im Gegensatz zum Gemeindebau keine Tiefgarage gebaut, und der Mietpreis ist etwas niedriger, weil nur Mieter mit Berechtigungsschein einziehen dürfen. Auch hier ist die Fertigstellung Ende 2020 geplant.

Große Investition in die Kita und ein neues Baugebiet

„Das Ärztezentrum wird mehr und mehr belebt, einige Ärzte, Physiotherapeuten, eine Apotheke, ein Bäckereicafé und die Sparkasse sind schon eingezogen“, sagte Schropp. Demnächst wird eine Bushaltestelle am Lechring entstehen.

Große Investitionen waren auch die neue Kindertagesstätte am Heuweg mit 4,7 Millionen Euro, wovon 2,2 Millionen durch Zuschüsse finanziert wurden, und die Aufstockung und Teilsanierung der Grundschule für 1,5 Millionen.

Die Erschließung des Baugebiets an der Obermeitinger Straße ist abgeschlossen. Im kommenden Jahr wird die Ausbesserung der Hunnenstraße mit Erneuerung der Wasserleitung in Angriff genommen. An der Kreuzung Römerstraße/Keltenstraße/Frühlingstraße wurde schon jetzt eine provisorische Querungshilfe für Fußgänger auf die Fahrbahn geschraubt.

289 Kinder werden in Untermeitingen betreut

Kindergarten und Schulen Seit der Inbetriebnahme der Kindertagesstätte am Heuweg werden in den vier Einrichtungen 289 Kinder betreut. „Die Steigerung gegenüber 274 aus dem Vorjahr liegt nicht an der Zunahme von Geburten, sondern am veränderten Buchungsverhalten“, sagte der Bürgermeister und verwies auf die Erweiterung des Lagerlechfelder Kindergartens durch eine Kinderkrippe im Obergeschoss im kommenden Jahr. An der benachbarten Christophorus-Förderschule des Landkreises soll zusammen mit der Gemeinde eine Nachmittagsbetreuung angeboten werden.

Die Grundschule besuchen derzeit 323 Kinder. Seit 2014 steigen die Zahlen an. Auch die Mittelschule wurde durch Einführung des „9+2-Abschlusses“ attraktiver, so- dass die Schülerzahlen seit 2014 von 183 auf 223 anstiegen. An beiden Schulgebäuden wird ein Aufzug für die Barrierefreiheit eingebaut, der mit 80 Prozent staatlicher Zuschüsse finanziert wird.

Verkehr Zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs werden drei neue Bushaltestellen für die Linie 712 eingerichtet – an der Fuggerstraße Nord, am Lechring und an der Siemensstraße bei der Diskothek PM. Zum Straßenverkehr sagte Schropp, dass das interkommunale Verkehrskonzept eine erhebliche Zunahme in den Ortschaften bis 2030 prophezeie. Eine weitere Umgehungsstraße zur B17 beim Obermeitinger Kieswerk sei als Lösungsmöglichkeit wegen des Flächenverbrauchs und der Kosten umstritten.

Energiepolitik, Klima und SozialesDurch die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Lampen konnten circa 130900 Kilowattstunden und damit etwa 75 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden. Finanziell wirkt sich das mit knapp 22400 Euro weniger Kosten aus. Somit habe sich die Investition mit einem Plus von rund 6700 Euro bereits gelohnt. Im sozialen Bereich wurde mit der Initiative „Wir daheim auf dem Lechfeld“ die Nachbarschaftshilfe ins Leben gerufen.

Sonstiges Die Revitalisierung des Lechparks durch einen neuen Bebauungsplan mit größeren Verkaufsflächen sieht Schropp als Chance zur Belebung dieses verkehrsgünstig gelegenen und intakten Gebäudes. In weiteren Bauabschnitten soll die Grüne Mitte zu einem Park mit Aufenthaltsqualität verbessert werden.

Verkehrsthemen beschäftigen viele Bürger in Untermeitingen

Was bewegt die Bürger? Schon vor der Versammlung wurden drei schriftliche Anträge eingereicht. In einem wurde ein eingezäunter Hundepark an der Hunnenstraße gewünscht und in einem anderen Tempo 30 auf der Röthstraße in Lagerlechfeld gefordert. Eine Nachbarin des Kindergartens in der Wettersteinstraße/Raiffeisenstraße beklagte sich über die hohen Birken, die ihr das Sonnenlicht nehmen und ihre Gesundheit durch Pollenflug beeinträchtigen. Ihr Garten werde durch Laubabwurf und Schatten geschädigt. Schropp wies daraufhin, dass nach einem Beschluss des Gemeinderates keine gesunden Bäume gefällt werden sollen. Andere Wortmeldungen befassten sich mit Verkehrsproblemen. So seien die Übergänge von Fahrbahnen zu Radwegen oft zu hoch, und die Überschreitung der zulässigen Zaunhöhen erschwere oft die Sicht für Radfahrer. Bei der Abfahrt von der B17 zur Röthstraße sei der Radweg nicht markiert, was zu gefährlichen Situationen führe.

Ein Redner fragte, ob die Durchfahrt von Langholzfuhrwerken im Ort nicht untersagt werden könne. Dazu wies Schropp daraufhin, dass die Gemeinde auf Staats- und Kreisstraßen weder eine Gewichts- noch eine Geschwindigkeitsbeschränkung erlassen dürfe.

Ein ehemaliger Mitarbeiter des Bauhofs befürchtet, dass wegen der Querungshilfe in der Römerstraße beim Winterdienst der Schnee auf den Gehweg geschoben werde und dann von den Anwohnern beseitigt werden müsse. Auf Frage einer Besucherin versicherte der Bürgermeister, dass die Gemeinde gegen den Wasserschaden in der neuen Kindertagesstätte unabhängig vom Verursacher versichert sei.

Themen folgen