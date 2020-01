03.01.2020

Bürgermeister serviert beim Brunch

Das Seniorenzentrum Haus Raphael in Schwabmünchen feiert sein zehnjähriges Bestehen mit mehreren Veranstaltungen, darunter ein Geburtstagskonzert mit den Langenneufnacher Musikfreunden

Mit einem Jubiläumsbrunch hat das Haus Raphael das Festjahr zum zehnjährigen Bestehen des Seniorenzentrums in Schwabmünchen abgeschlossen. Die stationäre Pflegeeinrichtung in Trägerschaft der örtlichen Caritas und Diakonie war im Herbst 2009 eröffnet worden. Sie gibt seitdem 34 pflegebedürftigen, überwiegend demenzkranken Bewohnern ein neues Zuhause, wenn eine häusliche Versorgung nicht mehr möglich ist. Deshalb sollte auch das kleine Jubiläum so gefeiert werden, wie man daheim einen runden Geburtstag begehen würde, erklärte Geschäftsführer Andreas Claus, der zusammen mit Pflegedienstleiterin Heidi Braun und Hauswirtschaftschefin Gerda Höß Gäste aus der Kommunalpolitik, den Gremien der Einrichtung, aber auch ehrenamtliche Mitarbeiter und Freunde des Hauses begrüßte.

Zu den Gratulanten gehörte unter anderem Schwabmünchens Bürgermeister Lorenz Müller. Das Stadtoberhaupt ließ es sich nicht nehmen, die älteste und langjährigste Bewohnerin, Maria Eichner, beim Weißwurstfrühstück selbst zu bedienen.

Liane Uhde, Pflegekraft im Haus Raphael seit Beginn und zugleich Redakteurin der Hauszeitung, stellte beim Brunch die aktuelle Ausgabe als Festschrift vor und fand sofort interessierte Leser. Auf fast 50 reich bebilderten Seiten hatte sie Berichte und Anekdoten aus Pflege, Betreuung und Hauswirtschaft zusammengetragen und ließ auch Bewohner, Angehörige und Mitarbeiter zu Wort kommen. Ein weiteres Mal wurde das Zehnjährige des Pflegeheims mit Bewohner und Angehörigen mit einem Konzert gefeiert. Die Musikfreunde aus Langenneufnach unter Leitung von Roswitha Haas intonierten im ersten Teil festliche Klänge und hatten zudem auch zünftige Melodien zum Schunkeln mitgebracht. Eingebettet in den musikalischen Geburtstagsgruß würdigte Geschäftsführer Claus auch das Engagement langjähriger Mitarbeiter, die seit Gründung des Hauses tätig sind, darunter Sibylle Novak. Sie war bereits in der Sozialstation, der ambulanten Schwestereinrichtung des Haus Raphael beschäftigt, hatte 2009 dann mit dem Start der stationären Pflegeeinrichtung eine Altenpflege-Ausbildung begonnen und ist heute stellvertretende Pflegedienstleiterin. Sie verantwortet auch den Palliative-Care-Bereich für die Versorgung von Bewohnern am Lebensende, den das Haus Raphael intensiv ausgebaut hat. (SZ)

Themen folgen