Bürgermeister stellt sich den Fragen der Schwabmünchner

Rund 50 Schwabmünchner kamen in den Schützenheim-Biergarten, um von Bürgermeister Müller Aktuelles aus dem Stadtgeschehen zu erfahren.

Das „Stadtgespräch“ lockt viele Bürger an. Lorenz Müller informiert über Fuggerstraße und Kinderbetreuung

Von Christian Kruppe

Mit so viel Interesse hatte Bürgermeister Lorenz Müller nicht gerechnet. Rund 50 Schwabmünchner fanden sich im Schützenheim-Biergarten ein, um aus erster Hand Aktuelles rund um die Stadtentwicklung zu erfahren. „Dass so viele Bürger kommen, hätte ich aufgrund der Erfahrung anderer Formate nicht gedacht“, zeigt sich Bürgermeister Lorenz Müller positiv überrascht.

Zur Begrüßung nannte der CSU-Ortsvorsitzende Bernhard Alben-stetter den Abend die „Auftaktveranstaltung einer neuen Reihe.“ Die Intention der CSU erläuterte Albenstetter auch. „Es soll keine kleine Bürgerversammlung werden, vielmehr wollen wir unsere Arbeit im Stadtrat reflektieren,“ so Alben-stetter. So sah es auch Bürgermeister Lorenz Müller. „Unser Hauptanliegen ist es, mit ihnen ins Gespräch zu kommen“, richtete das Stadtoberhaupt seine Worte an die zahlreichen Gäste. Daher hielt er seine Ausführungen kurz, versuchte dabei, alle aktuellen Themen anzureißen.

Im Bezug auf Hallenbad und Altes Rathaus stellte er klar, „dass dies Projekte sind, die viel Geld kosten. Dazu gehört eine gute Planung, um ein finanzielles Risiko zu vermeiden.“ Daher kommt es auch beim Ausbau der Fuggerstraße zu Verzögerungen. „Die Baukosten explodieren. Die Kostenberechnung des Planers wies rund zwei Millionen Euro aus, das günstigste Angebot lag über vier Millionen,“ erklärt Müller. Daher wird zum einen neu ausgeschrieben, zum anderen mit dem Freistaat über mehr Zuschüsse gesprochen. Angefangen werden soll noch Ende August. „Da werden erst einmal die Wasser- und Gasleitungen erneuert. Die sind bis zu 120 Jahre alt“, erklärt Müller. Dies soll in mehreren Bauabschnitten geschehen, immer mit Blick darauf, dass die anliegenden Geschäfte trotzdem erreichbar sind.

Auch in Sachen Kinderbetreuung brachte er die Anwesenden auf den neuesten Stand. Laut Prognosen wird Schwabmünchen bis 2025 15000 Einwohner zählen und auch danach weiter wachsen. Dabei ist Wachstum nicht unser Ziel“, so Müller. Der Bürgermeister erläuterte nochmals die aktuellen Vorhaben – die Erweiterung des Schwabegger Kindergarten und des St. Christopherus Kindergarten in der Nebelhornstraße. Dann stellte sich Müller erst offen den Fragen der Bürger, um dann noch, gemeinsam mit einigen Stadträten, sich im persönlichen Gespräch mit den Schwabmünchnern auszutauschen.

Das Urteil des Bürgermeisters nach dem ersten „Stadtgespräch“ fiel positiv aus. „Es war gut. Wir konnten viele Dinge erläutern“, so der Bürgermeister.

