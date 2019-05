18.05.2019

Bürgerwerkstatt zur Entwicklung des Zentrums

Königsbrunner sollen ihre Ideen für die Gestaltung einbringen

Die Stadt Königsbrunn erstellt aktuell ein „Integriertes Nachhaltiges Städtebauliches Entwicklungskonzept“, kurz INSEK genannt, das die Voraussetzung für weitere Fördergelder bildet.

Dieses Konzept definiert die übergeordneten Ziele der gesamten Stadt, zum Beispiel zu Themen wie Wohnen, Verkehr, Handel und Gewerbe, Bildung, Kultur und Ökologie. Im Mittelpunkt steht die Entwicklung der zukünftigen Stadtmitte Königsbrunns.

Hierzu veranstaltet die Stadt am Mittwoch, 22. Mai, ab 18.30 Uhr, eine offene Bürgerwerkstatt in der Jugendfreizeitstätte Matrix, Alter Postweg 2. An diesem Abend können Bürger ihre Einschätzung zur derzeitigen Situation abgeben, Stärken und Schwächen bewerten, bevor Sylvia Haines und Norbert Mager von Haines-Leger Architekten Stadtplaner über das INSEK referieren.

Im Anschluss bearbeiten alle Teilnehmer in verschiedenen Workshops ihre Ideen, Wünsche und Ziele. Der Abend schließt mit der Präsentation der Workshop-Ergebnisse und einem Ausblick in die geplante Stadtentwicklung durch Werner Lohmann, Leiter Stadtplanung der Stadt Königsbrunn.

Präsentiert wird in der offenen Bürgerwerkstatt auch die Online-Beteiligung ePIN: Unter der Internetadresse www.koenigsbrunn.e-pin.eu können sich alle Bürger vom 22. Mai bis zum 30. Juni online an dem Entwicklungsprozess beteiligen, ihre Anregungen in einem interaktiven Stadtplan durch Pins verorten und andere Beiträge kommentieren. (AZ)

