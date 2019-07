vor 17 Min.

Bunte Fabelwesen, Tiere und eine reizende Geschichte

Kleine und große Ballettratten bezaubern bei der Aufführung des Ballettmärchens das Publikum

Dass eine dicke Wolke die Sonne verdeckt und es unangenehm kalt ist, hört sich derzeit eher nach willkommener Abkühlung nach der großen Hitze an. Um ein Märchen um eine dicke Wolke ging es tatsächlich, als sich mehr als 200 Besucher in der Singoldhalle verzaubern ließen: Geboten wurde die Aufführung der Ballettschule Linda Bobinger aus Königsbrunn mit dem Stück „Im Zaubergarten“.

Einen Eindruck davon, wie bunt und fantasievoll es auf der Bühne zugehen wird, erhielten die Besucher schon vor der Vorstellung, als die Jüngsten der Ballettschule als Frösche mit grünen Strumpfhosen, Tutus und Froschaugen auf dem Kopf, schnell noch mal zu ihren Mamas hüpften.

Der Inhalt des Märchens, das übrigens Linda Bobinger selbst erdacht hat und zu dem sie auch die fantasievollen Kostüme entwarf, ist schnell erzählt: Zwei Elfen und ein Kätzchen frieren, weil die Sonne verschwunden ist. Mit Hilfe eines Vogels, des Windes und der Wesen im Zaubergarten gelingt es ihnen schließlich, die dicke Wolke vor der Sonne zu vertreiben. Aber der Reiz bei dieser Ballettaufführung lag natürlich im Detail.

In den fantasievollen Kostümen, die auf der Bühne für eine farbenprächtige Atmosphäre sorgten und vor allem in den jungen Tänzerinnen, die anmutig (die größeren) und konzentriert (die kleineren), aber alle mit sichtlichem Vergnügen die Geschichte erzählten.

Was es bedeutet, eine solche Schau mit rund 40 Mitwirkenden in dieser Qualität auf die Bühne zu bringen, wird deutlich als Linda Bobinger erklärt: „Wir haben ja nur 45 Minuten in der Woche zum Üben.“ Und ohne die Unterstützung durch die eigene Familie und die Familien der Ballettschüler wäre so ein Event kaum zu stemmen.

Aber letztendlich waren die Zuschauer in der Singoldhalle völlig hingerissen – ob von den Feen, den Raupen, den Fröschen, den Vögeln, den Marienkäfern, den Schnecken, den Seerosen und den Schmetterlingen, die die Bühne bevölkerten. Die Aufführung in Bobingen machte auch deutlich, wie die jungen Eleven der Ballettschule spielerisch an Choreografie und Bewegung herangeführt werden. Und wie das schließlich bei den größeren Schülern zu Grazie, Anmut und Professionalität führt.

Linda Bobinger sieht diesen Ausbildungsverlauf mit einem lachenden und einem weinenden Auge: „Einige Kinder stehen am Anfang, sie sind heute zum ersten Mal dabei. Und andere wohl zum letzten Mal“, sagte sie. So viel Zuspruch und Anerkennung durch das Publikum sei sicherlich auch ein großer Ansporn für den Ballettnachwuchs. (inge)

